Er ist schon lange dabei: Seine Karriere startete Dieter Vranckx bei der Swissair. «Er absolvierte damals ein internes Trainee-Programm», weiss Florian Dehne, Aviatik-Spezialist beim Beratungsunternehmen Oliver Wyman. Der heute 47-jährige Vranckx setzte seine Karriere dann bei der Lufthansa-Gruppe fort, mittlerweile ist er über 20 Jahre dabei. Der belgisch-schweizerische Doppelbürger Dieter Vranckx wohnt im Kanton Zürich, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Als Krisenmanager in Belgien aktiv

Zuletzt war er CEO der Brussels Airlines, die Fluggesellschaft gehört wie die Swiss zum Lufthansa-Konzern. Er sei mit der momentan äusserst schwierigen Situation in der Branche vertraut, sagt Florian Dehne: «Vranckx hat mit den belgischen Behörden und Gewerkschaften harte Verhandlungen wegen der Pandemie geführt.» Die Verhandlungen mit den Gewerkschaften sind bei der Swiss noch nicht abgeschlossen. «Da kann er seine Erfahrung einbringen», ist Dehne überzeugt.

Der Pilotenverband Aeropers begrüsst die Ernennung: Man freue sich, dass nun Klarheit über die Besetzung der Chefstelle herrscht, schreibt die Pilotenvertretung in einer Mitteilung. Sein Vorgänger Thomas Klühr habe als CEO die Sozialpartnerschaft gestärkt. «Aeropers geht davon aus, dass Dieter Vranckx diesen Umgang zugunsten der Firma und ihrer Mitarbeiter weiterführen wird», heisst es weiter.

Die Aufgabe ist gigantisch. Denn die Coronakrise hat die ganze Luftfahrtbranche in die heftigsten Turbulenzen seit Jahrzehnten gestürzt und die Swiss in die grösste Krise seit ihrer Gründung als Nachfolgerin der untergegangenen Swissair. Operativ flog die Schweizer Airline in den ersten neun Monaten einen Verlust von 414.7 Millionen Franken ein, der Umsatz stürzte um 62 Prozent auf 1.54 Milliarden Franken ab. Wegen der Pandemie standen zeitweise 95 Prozent der Flotte am Boden.

Aktuell geht die Airline davon aus, maximal 25 Prozent ihrer Vorjahreskapazität anbieten zu können. Um Gegensteuer zu geben, sollen in den kommenden zwei Jahren rund 1000 Stellen abgebaut werden.

Vorgänger ging überraschend

Vranckx folgt auf Thomas Klühr, der die Schweizer Fluggesellschaft Ende Jahr verlässt. Klühr hatte Ende September überraschend angekündigt, aus privaten Gründen auf eigenen Wunsch von Bord zu gehen. Thomas Klühr sass rund fünf Jahre im Cockpit der Swiss. 2018 flog die Swiss unter Klührs Leitung das beste Ergebnis ihrer Geschichte ein.

Auch die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Impfstoff ändert die aktuell schwierige Situation kaum. Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln dürften noch einige Monate bestehen bleiben.