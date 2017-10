Nicht nur wegen Abgasskandal Ein Drittel weniger für gebrauchte Dieselautos

Heute, 19:27 Uhr

Felix Bartos und Stefanie Pauli

Wer mit seinem alten Wagen Geld verdienen will, fährt besser mit Benzin: Autos mit Dieselmotor haben in den letzten Jahren stark an Wert eingebüsst. Das zeigt eine Untersuchung im Auftrag der SRF-Wirtschaftsredaktion.

Schadstoff-Experte im «Tagesschau»-Interview 0:15 min, vom 20.10.2017 Wenn der alte Wagen den Ansprüchen nicht mehr genügt und durch ein neueres Modell ersetzt werden soll, landet er als Occasion im Verkauf. Denn selbst mit einer alten Karosse lässt sich noch Geld verdienen. Handelt es sich aber um ein Diesel-Auto, könnte der Verkäufer bitter enttäuscht werden. Benzin-Autos erstmals teurer als Diesel Seit dem Abgasskandal sind die Wiederverkaufswerte der Dieselfahrzeuge eingebrochen. Eine Auswertung des Internet-Anbieters Autoscout24 im Auftrag der SRF-Wirtschaftsredaktion zeigt, dass ein durchschnittlicher Diesel-Gebrauchtwagen heute etwa ein Drittel weniger einbringt als noch 2014. Kostete ein Diesel-PKW vor drei Jahren bei Autoscout24 im Schnitt gut 33'700 Franken, bringt er heute nur noch etwa 22'800 Franken ein – ein Abschlag von 34 Prozent. Benzin-Autos sind zwar ebenfalls günstiger geworden, allerdings nur um fünf Prozent. Damit sind Benziner bei Autoscout24 zum ersten Mal im untersuchten Zeitraum teurer als Wagen mit Diesel-Motoren. Zum Vergleich: Im Januar 2014 kostete ein Diesel noch gut 9400 Franken mehr als ein Benzin-Auto. Nicht nur wegen des Abgasskandals Zusatzinhalt überspringen «Tagesschau» 19.30 Uhr Mehr zum Thema sehen Sie heute in der «Tagesschau» auf SRF 1 um 19.30 Uhr. Diesel-Motoren galten einst als sauber und umweltfreundlich. Der Skandal rund um Autohersteller wie Volkswagen hat den guten Ruf aber lädiert. Doch Schadstoff-Experte Thomas Bütler von der eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa relativiert: Bereits vor dem Diesel-Skandal seien die Preise gesunken. Das zeigt auch die Auswertung von Autoscout24. Der Grund: In den vorherigen Jahren sind immer mehr Diesel-Fahrzeuge auf die Strasse gekommen – und dementsprechend werden immer mehr davon als Occasion verkauft. Steigt das Angebot an Diesel-Autos, sinken auch die Preise. «Das führt dann zu einem Preiszerfall», so Bütler. Und dieser Preiszerfall könnte noch weitergehen. Interessenten sind immer weniger bereit, hohe Preise für Diesel-Autos auszugeben. Sollten in Zukunft noch mehr Autofahrer ihren Diesel durch ein Auto mit einem saubereren Treibstoff ersetzen, werden die Preise weiter fallen.