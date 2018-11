Kann es Digitec Galaxus in Deutschland schaffen?

Noch ist die 5500 Quadratmeter grosse Halle in Krefeld (D) leer. 20'000 verschiedene Produkte, das heisst rund 140'000 Stück, werden hier künftig eingelagert. 100 Millionen Euro Umsatz soll mit der Halle generiert werden.

Digitec Galaxus ist der Umsatzstärkste Online-Händler der Schweiz, gefolgt von Zalando, Amazon, Nespresso und Brack. Seit heute sind erste Produkte von Digitec Galaxus auch in Deutschland bestellbar. 10vor10 hat Geschäftsführer und Co-Gründer Florian Teuteberg sowie den neuen Deutschland-Chef Frank Hasselmann bei ihren Vorbereitungen zur Expansion begleitet.

Auf den ersten Blick hat es einige Onlineshops. Aber wenn man genauer hinschaut gibt es da keinen Anbieter mit der Positionierung die wir haben.

Das neue Logistikzentrum von Digitec Galaxus befinden sich in Krefeld, nahe beim logistisch wichtigen Flughafen-Drehkreuz von Düsseldorf. In der neuen Lagerhallen herrscht noch gähnende Leere. Doch bald soll sie mit Produkten gefüllt werden. Die Halle bietet Platz für 20'000 verschiedene Produkte. Was dort eingelagert werden wird, hänge vom Geschmack der Deutschen Kunden ab, sagt dezidierter Deutschland-Chef Frank Hasselmann.

Los geht’s mit dem Digitec Sortiment, welches vorerst über die Lieferanten direkt an die Kunden geliefert wird. Die Lagerhalle wird erst nach und nach aufgebaut. Man wolle sich vorerst aufs herkömmliche Kerngeschäft konzentrieren, auf «das, was wir am besten können, nämlich Elektronik», sagt Frank Hasselmann.

International sein ist zwingend

Der Digitec Galaxus-Chef Florian Teuteberg ist überzeugt, dass es als Online-Händler auf lange Frist zwingend ist, international aufgestellt zu sein: «Die Kosten für die Entwicklung von Technologie steigen, sodass man sie auf eine grössere Kundenbasis abwälzen muss».

Wir wollen im deutschen Markt nicht einfach etwas mitpläuscheln. Wir wollen in die Top fünf.

Galaxus drängt in einen konzentrierten Markt. Aktuelle Zahlen zeigen, dass er durch wenige grosse Player dominiert wird. Allen voran schreitet Branchenprimus Amazon, welcher fast neun Milliarden Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaftet, gefolgt von Otto und Zalando. Erhoben hat die Zahlen Lars Hofacker vom EHI Retail Institute.

Legende: Die grössen Online-Shops in Deutschland nach Umsatz im Jahr 2017 ehi.org

Wie stehen die Chancen für Digitec Galaxus?

Gelingt Digitec Galaxus die Expansion, wäre es der erste grosse Detailhändler, der den Sprung aus der Schweiz schafft. Doch es warten hohe Hürden auf den Online-Händler. «Wir haben eine andere Marktstruktur», sagt Branchenkenner Lars Hofacker, «Ich denke, das wird kein Selbstläufer sein, wie man es vom Schweizer Markt her kennt». Ausserdem sei Digitec Galaxus bei Deutschen Konsumenten kaum bekannt.

Kann Digitec Galaxus in Deutschland funktionieren, wenn niemand den Shop kennt? Teuteberg meint: «Online eignet sich besonders gut, das Konzept mit wenigen Kunden zu testen und danach erst zu skalieren». Auch Hasselmann sagt: «Zu allererst gehe es darum, zu prüfen, ob das Angebot im deutschen Markt ankommt». Wenn eine Kernkundschaft begeistert werden kann, reiche das für Mund zu Mund Propaganda. Danach könne man mit Online-Marketing starten, so Hasselmann.

Noch sind die beiden Geschäftsführer optimistisch. Doch es wird hart für Digitec Galaxus. Auf die Schweizer hat niemand gewartet.