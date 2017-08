Pensionskassen sollen ihr Geld vermehrt auch in Start-ups investieren, fordern Vertreter der Start-up-Szene. Vor allem für Jungunternehmer in Wachstumsphasen sei es oft schwierig, an Geld zu kommen. Noch dieses Jahr will ein ehemaliger Roche-Manager einen Zukunftsfonds auflegen, in den mithilfe der Pensionskassen 500 Millionen Franken fliessen sollen. Solche Risikokapitalfonds schneiden nach Abzug aller Kosten allerdings oft schlechter ab als börsengehandelte Aktien, das mindert den Anreiz für Pensionskassen.