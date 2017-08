Vom 1. Januar an müssen Arbeitgeber in Branchen, in denen die Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich hoch ist, ihre Stellenangebote zuerst den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) geben. Ein sportlicher Plan, finden die RAV der Kantone: Sie zweifeln, ob sie rechtzeitig fit sind für die Umstellung. Auch SRF-Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher hält den Fahrplan für optimistisch: Organisation, IT und Personalbestand müssten angepasst werden: «Die RAV sagen unisono, dass sie mehr Zeit brauchen.»