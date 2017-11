Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam präsentiert die neuen Zahlen. Die zentrale Frage ist aber, ob die Bank die richtige Strategie verfolgt.

Die Credit Suisse hat das dritte Quartal mit einem Gewinn von 244 Millionen Franken abgeschlossen.

Gegenüber dem Vorjahresperiode ist das eine klare Steigerung. Die Grossbank konnte jedoch nicht wie andere Finanzinstitute vom zweiten auf das dritte Quartal zulegen.

Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam musste heute gute Zahlen präsentieren, damit die Forderungen nach einer Aufspaltung der Grossbank verhallen.

Eine Aufspaltung fordert der Hedgefonds-Manager Rudolf Bohli, der 0,2 Prozent der CS-Aktien hält.

Mitten im Konzernumbau findet die Credit Suisse allmählich in die Spur. Im dritten

Quartal verbuchte die Schweizer Grossbank einen Gewinn von 244 Millionen Franken und schnitt damit leicht unter den Analystenerwartungen von 264 Millionen Franken ab.

Rund lief es vor allem im Geschäft mit vermögenden Privatkunden. Zudem machte sich der der laufende Sparkurs bezahlt. Credit Suisse sei auf Kurs, die Kosten zum

Jahresende unter das bisherige Ziel von 18,5 Milliarden Franken senken zu können.

Im Sommerquartal des Vorjahres hatte die von Konzernchef Tidjane Thiam angestossene Sanierung den Gewinn des Traditionsinstituts auf 41 Millionen Franken gedrückt.

Unruhe im Vorfeld

Für Aufsehen sorgte im Vorfeld Rudolf Bohli, ein Zürcher Hedgefonds-Manager. Er hält zwar lediglich 0,2 Prozent der CS-Aktien. Dennoch fordert er öffentlich eine radikale Kurskorrektur von Thiam.

Bohlis Vision ist, dass die CS in drei Teile aufgespalten wird. Das Herzstück – die internationale Vermögensverwaltung mit dem Schweizer Geschäft – soll fortbestehen. Das riskantere Investmentbanking hingegen soll abgetrennt und in London oder New York an die Börse gebracht werden. Und auch das Asset Management – das Vermögensverwaltungsgeschäft mit professionellen Grossinvestoren – soll als unabhängiges Unternehmen an die Schweizer Börse gehen.