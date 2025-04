Die Diskussion darum, wie gut oder wie streng die UBS reguliert werden muss, ist in vollem Gang. Die Finanzmarktaufsicht fordert mehr Werkzeuge, um Banken besser zu kontrollieren. Die Nationalbank fordert mehr Eigenmittel für systemrelevante Finanzinstitute. Und die Politik ist gespalten.

Welche UBS will die Schweiz?

Wie streng die Schweiz die UBS regulieren soll, wird derzeit heiss diskutiert. Die Finanzmarktaufsicht fordert mehr Kompetenzen. Sie will früher eingreifen dürfen, wenn ein Finanzinstitut ihre Risiken nicht mehr im Griff hat. Im Fokus: die UBS.

Wir haben unsere Aufsichtsteams für die UBS vergrössert.

Und genau deshalb steht die UBS unter scharfer Beobachtung. Finma-Chef Stefan Walter: «Wir haben unsere Aufsichtsteams für die UBS vergrössert.»

Mehr Eigenkapital für die UBS

Die UBS, das ist unbestritten, sie darf nicht scheitern. Zu gross ist das Risiko für die gesamte Schweizer Volkswirtschaft und für das globale Finanzsystem. Die UBS habe ein gutes Risikomanagement, sagt Walter zwar. Aber: «Es ist die Rolle der Aufsicht, dass das auch so bleibt.»

Legende: Den Banken auf die Finger schauen Das Finma-Führungsduo: Präsidentin Marlene Amstad und Direktor Stefan Walter. Keystone / Anthony Anex

Und damit es so bleibt, soll die UBS unter anderem ihr Eigenkapital aufstocken. So zumindest sehen es die Finanzmarktaufsicht, die Nationalbank und auch der Bundesrat.

Die Behörden wollen, dass die UBS ihr Eigenkapital um bis zu 25 Milliarden Franken aufstockt, um so ihre Tochterfirmen im Ausland vollständig mit Kapital zu unterlegen. Ende Mai will Finanzministerin Karin Keller-Sutter ihrerseits die Karten auf den Tisch legen. Sie will dann die Eckwerte für strengere Eigenmittelvorgaben präsentieren.

UBS-Spitze: «Extreme Forderungen»

Derweil lehnt die UBS-Spitze die «Maximalforderungen» der Behörden entschieden ab. Das machte die UBS an der Generalversammlung vom Donnerstag einmal mehr klar. «Diesen extremen zusätzlichen Eigenkapitalanforderungen widersetzen wir uns», sagte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher.

Hinter den Kulissen wird mit harten Bandagen gekämpft. Ob Bundesrat, Parteien oder die UBS – alles dreht sich darum, die Deutungshoheit über eines der wichtigsten Themen in diesem Jahr zu erlangen.

Legende: Zu wenig, zu spät SP-Co-Präsident Cédric Wermuth: «Der Bankenplatz hat Bundesbern ziemlich gut im Griff.» Keystone / Allessandro Della Valle

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth plädiert wenig erstaunlich für eine strengere Regulierung. Er befürchtet, dass einmal mehr zu wenig passiert: «Der politische Wille ist erlahmt. Der Bankenplatz hat Bundesbern ziemlich gut im Griff.»

Wir müssen einen guten Mittelweg finden.

FDP-Präsident Thierry Burkart setzt sich derweil für eine massvolle Regulierung, wie er sagt: «Wir müssen einen guten Mittelweg finden, zwischen einer guten Regulierung, die nützt und einer Regulierung, die den Schweizer Bankenplatz nicht beeinträchtigt.»

Die Wichtigkeit des Bankenplatzes

Gleichzeitig präsentierte die Bankiervereinigung am Freitag eine Studie zum Schweizer Finanzplatz. Sie soll zeigen: Ohne Banken läuft hier gar nichts. In Zahlen: 160'000 Angestellte arbeiten im Bankensektor, der 5 Prozent zur Wirtschaftsleistung der Schweiz beiträgt und jährlich 7 Milliarden Franken Steuern abwirft. 40 Prozent geht auf das Konto der UBS.

So wie die Forderungen formuliert sind, gehen sie viel zu weit.

Zu den höheren Eigenmitteln sagt der Präsident der Bankiervereinigung und Ex-Kadermann der UBS, Marcel Rohner: «So wie die Forderungen formuliert sind, gehen sie viel zu weit.»

Legende: Nicht überdrehen «Wir sollten uns nicht selber Auflagen machen, die uns im internationalen Wettbewerb benachteiligen»: Präsident der Bankiervereinigung Marcel Rohner. Keystone / Christian Merz

Zu weit? Eine konkrete Zahl, wie hoch denn die Eigenmittel der UBS künftig ausfallen müssten, wollte er jedoch nicht nennen. «Wir sollten uns nicht Auflagen machen, die uns im internationalen Wettbewerb benachteiligen.»

Die UBS soll also international wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig sollen die Risiken für die Schweiz so gering wie möglich sein. Ein Spagat, der die Schweizer Politik auf eine harte Probe stellt.