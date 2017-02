Schweizer Pharma im Plus

Der Schweizer Pharma-Konzern Roche hat im Geschäftsjahr 2016 den Gewinn um 7 Prozent gesteigert .

. Unter dem Strich verdiente der Pharma-Riese 9,73 Milliarden Franken .

der Pharma-Riese . Die Konzernverkäufe zogen um 5 Prozent auf 50.58 Milliarden Franken an .

auf 50.58 Milliarden Franken . Die Dividende soll auf 8.20 Franken (von 8.10 für das Jahr 2015) erhöht werden.

soll auf 8.20 Franken (von 8.10 für das Jahr 2015) werden. Roche dementiert Medienberichte, wonach sich die Firma vom Diabetes Care Geschäft trennt.

Roche hat im vergangenen Geschäftsjahr 2016 gehalten, was zuvor versprochen worden war. Der Gesamt-Umsatz stieg auf 50.58 Milliarden Franken. Mit konstanten Wechselkursen berechnet, nahm auch der operative Kerngewinn um 4 Prozent auf 18.42 Milliarden Franken zu.

Beim Konzerngewinn weist Roche 9,73 Milliarden Franken aus – ein Zuwachs um 7 Prozent. Dies teilt der Konzern in einer Mitteilung mit. Für die Aktionäre sind das gute Nachrichten. Die Dividende soll auf 8.20 Franken von 8,10 Franken für das Jahr 2015 erhöht werden. Dies ist die 30. Dividendenerhöhung in Folge.

Analysten leicht enttäuscht

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Roche die eigene Guidance erreicht. Die Analysten-Erwartungen wurden dagegen nicht ganz erfüllt. Experten hatten im Durchschnitt einen Gruppen-Umsatz von 50,8 Milliarden Franken prognostiziert.

Beim Blick nach vorne auf 2017 zeigt sich Roche gewohnt zurückhaltend. So soll der Umsatz zu konstanten Wechselkursen im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich ansteigen. Zudem wird ein Wachstum des Kerngewinns je Titel zu konstanten Wechselkursen angestrebt, das weitgehend dem Verkaufswachstum entspricht. Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut weiter zu erhöhen.

Diabetes-Geschäft bleibt in Roche-Händen

Roche will derweil am Diabetes Care Geschäft festhalten und dementiert damit entsprechende Medienberichte vom Vorabend. Bloomberg hatte am Dienstagabend unter Berufung auf Kreise berichtet, der Pharmakonzern erwäge einen Teil- oder auch einen kompletten Verkauf der Sparte.