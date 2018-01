Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat den höchsten Gewinn in ihrer 110-jährigen Geschichte eingefahren. Gemäss provisorischen Zahlen beträgt er 54 Milliarden Franken.

Schon in den ersten neun Monaten 2017 hatte die Nationalbank einen Rekordgewinn von 33,7 Milliarden Franken verbucht.

Hauptgründe für den hohen SNB-Gewinn sind erneut die Abschwächung des Frankens sowie die starke Kursentwicklung an den globalen Aktienmärkten.

Bund und Kantone erhalten laut Mitteilung der SNB eine Ausschüttung von total zwei Milliarden Franken. Einen Drittel erhält der Bund, zwei Drittel gehen an die Kantone

Wegen der Devisenkäufe der SNB zur Abschwächung des Frankens ist deren Bilanz stark angewachsen. Allein die Währungsreserven beliefen sich per Ende November 2017 umgerechnet auf rund 784 Milliarden Franken. Angelegt sind sie in Aktien sowie Anleihen in Euro, Dollar und anderen Währungen.

Hoher Gewinn, aber auch viel Risiko

Bei solchen Summen führen höhere Aktienkurse und positive Währungsveränderungen rasch zu hohen Gewinnen. Entsprechend hoch ist aber auch das Risiko, wenn sich die Kurse in die falsche Richtung entwickeln. So hatte im Jahr 2015 wegen der Frankenstärke ein Verlust von 23,3 Milliarden Franken resultiert.

Steigender Goldpreis bringt Milliarden

Die hohen Überschüsse kamen laut SNB in drei Bereichen zustande: So hat die Nationalbank auf den Fremdwährungspositionen einen Gewinn von 49 Milliarden Franken erzielt, auf den Frankenpositionen waren es 2 Milliarden. Zudem sorgte der steigende Goldpreis für einen Bewertungsgewinn von 3 Milliarden Franken auf dem Goldbestand der Notenbank.