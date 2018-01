Ausschüttung bleibt beschränkt

Am rekordhohen Gewinn können Bund und Kantone nur beschränkt teilhaben. Ihr Anteil an der SNB-Ausschüttung bleibt auf zwei Milliarden Franken beschränkt. Das ist derzeit das Maximum für die Gewinnverteilung an die öffentliche Hand und mit dem Finanzdepartement abgesprochen. Diese Regel gilt jeweils für fünf Jahre, sie läuft 2020 wieder aus.