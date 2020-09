Rund um die europäischen Börsenplätze hat sich eine Konsolidierungsdynamik entwickelt. Die weitere Digitalisierung des Finanzmarktes ist dabei ein wichtiger Treiber. Der Schweizer Börsenbetreiber SIX (im Besitz von Schweizer Banken, darunter UBS, CS, Raiffeisen- und Kantonalbanken) hat sich in diesem Umfeld für eine Vorwärtsstrategie entschieden.

In Spanien hat das Unternehmen bereits die dortige Börse BME übernommen und ist dadurch punkto Marktkapitalisierung zum drittstärksten europäischen Börsenbetreiber avanciert. Hinter Euronext und der London Stock Exchange und vor der Deutschen Börse.

Jetzt will man sich auch noch die Mailänder Börse unter den Nagel reissen. Gleichzeitig ist SIX dabei, via Blockchain-Technologie die Digitalisierung weiterzutreiben. Dieser Blockchain als Basis für den Wertpapierhandel wird riesiges Potenzial zugetraut.

Wenn es der SIX gelingt, dies zu etablieren, bietet sich die Chance, die Investitionen durch die neu gewonnene breitere internationale Aufstellung in höhere Erträge umzumünzen. Skalierung nennt sich das.

Diese Strategie ist jedoch mit einigen Risiken behaftet. Der Konkurrenzdruck unter den Börsenbetreibern hat massiv zugenommen. Das zeigt sich auch daran, dass um die Mailänder Börse eine regelrechte Bieterschlacht entstanden ist. Ob die SIX zum Zug kommt, ist noch offen. Zudem ist die Blockchain-Technologie zwar erprobt – doch inwieweit und in welchem Tempo sie sich am Finanzmarkt als Transaktionsplattform durchsetzen kann, ist ungewiss. Darüber hinaus sind die Börsenplätze politischen und regulatorischen Einflüssen in besonderem Masse ausgesetzt. Das Thema Börsenäquivalenz lässt grüssen. Die Strategie der SIX ist also eine Wette auf eine Zukunft, die sich am Schluss völlig anders darstellen könnte, als sie aus heutiger Sicht erkennbar ist.