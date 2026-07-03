Schweizer Pensionskassen Rekordhohe Verzinsung von Altersguthaben

Der Bericht von Asset Management Association Switzerland zeigt, wie wichtig eine gute Anlagestrategie für Pensionskassen ist.

Welche Erträge haben die Pensionskassen 2025 an den Finanzmärkten erzielt? Die Schweizer Pensionskassen erzielten an den Finanzmärkten eine durchschnittliche Rendite von 6.1 Prozent. Das entspricht einer Vermögenszunahme von rund 80 Milliarden Franken. Die Unterschiede zwischen den Pensionskassen sind allerdings gross. Gemäss der Asset Management Association Switzerland erzielten die erfolgreichsten 10 Prozent der Pensionskassen Renditen von 9.1 Prozent, die schwächsten 10 Prozent Renditen von 3.2 Prozent.

Das hat gemäss Peter Hody, Mediensprecher der Branchenorganisation, unterschiedliche Gründe: Während bei einigen Pensionskassen die Rentnerinnen und Rentner in der Überzahl seien, investierten andere zu viel in Obligationen mit tiefen Zinsen.

Passend zum Thema Altersvorsorge So geht das mit der Pensionskasse – kurz erklärt

Wie hat sich die Lage der Pensionskassen entwickelt und was sind die Gründe dafür? Die Schweizer Pensionskassen stehen laut Peter Hody auf stabileren Beinen als noch vor einigen Jahren. Das liege am positiven Börsengang der vergangenen drei Jahre. Die Erträge aus dem Kapitalmarkt machen rund 40 Prozent des heutigen Vorsorgevermögens aus. Der Rest stammt aus Beiträgen von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden.

Profitieren die Versicherten von diesem guten Ergebnis? Höhere Renditen bedeuten eine höhere Verzinsung des Alterskapitals. Rund ein Drittel der Erträge wird zu diesem Zweck verwendet. Für Versicherte bedeutet das letztlich die Chance auf höhere Renten und mehr Geld im Portemonnaie. So betrug die durchschnittliche Verzinsung der Altersguthaben von erwerbstätigen Personen im Jahr 2025 4.33 Prozent – ein Rekord.

Was passiert mit dem Rest der erzielten Erträge? Etwas mehr als die Hälfte der erzielten Erträge wird zur Erhöhung des Deckungsgrades und zur Bildung von Reserven verwendet. Diese finanziellen Polster sollen Pensionskassen davor schützen, in Jahren mit weniger erfreulichem Börsengang ins Schleudern zu geraten. Der Rest der Erträge fliesst in die Verzinsung des Kapitals von Rentenbeziehenden und in die Finanzierung von Pensionierungsverlusten. Diese entstehen, wenn Umwandlungssätze höher sind als für die Pensionskasse finanzierbar.

Legende: Die Rekordverzinsung der Altersguthaben im Jahr 2025 kann langfristig zu höheren Renten beitragen. KEYSTONE/DPA/Sina Schuldt

Welche Rolle spielen Immobilien im Portfolio der Pensionskassen? Nebst Aktien und Obligationen gehören Immobilien zu den grössten Anlagekategorien der Schweizer Pensionskassen. Sie machen mehr als ein Fünftel des Gesamtvermögens aus. Laut Peter Hody sind Immobilien allerdings kein Rendite-Turbo, sondern dienen aufgrund vorhersehbarer Erträge als Stabilisierungsfaktor.