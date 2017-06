Besonders an dem Fall ist, dass die Finma gegen eine Einzelperson Massnahmen ergreift, die nicht in einem ihr direkt unterstellten Unternehmen tätig war – also in einer Bank oder Versicherung. Die Finma geht seit gut 3 Jahren gegen Insiderhandel vor. Damit will sie das Vertrauen in der Marktteilnehmer in fairen und transparenten Handel stärken. Mit der heute verkündeten Massnahme zeigt die Finma, dass es ihr damit ernst ist und zwar über den reinen Finanzmarkt hinaus.