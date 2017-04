Das Wichtigste in Kürze

Der Baarer Bauchemie-Konzern meldet für das erste Quartal 2017 einen Umsatzrekord: In Schweizer Franken gerechnet stiegen die Verkäufe um neun Prozent auf 1,39 Milliarden Franken.

In Schweizer Franken gerechnet stiegen die Verkäufe um neun Prozent auf 1,39 Milliarden Franken. Am stärksten war der Zuwachs – in Lokalwährungen gerechnet – mit plus 19 Prozent in Nordamerika. Hauptursachen seien Investitionen in den Ausbau der Vertriebsstrukturen sowie die anziehende Baukonjunktur .

sowie die . Die Aktionäre des Bauchemieunternehmens Sika erhalten eine gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent erhöhte Dividende . Damit hat sich wie erwartet die Erbenfamilie bei diesem Traktandum durchgesetzt.

. Damit hat sich wie erwartet die Erbenfamilie bei diesem Traktandum durchgesetzt. Die Erbenfamilie des Bauchemieunternehmens Sika hält trotz der mittlerweile zweijährigen Auseinandersetzung weiter am Verkauf an den französischen Konkurrenten Saint-Gobain fest. «Wir stehen nach wie vor zum Vertrag», sagte der Familienvertreter Urs Burkard an der Generalversammlung.

Damit erteilt er Spekulation in den Sonntagszeitungen über eine Strategieänderung der Erbenfamilie eine Absage. «Wir stehen stolz hinter diesem Vertrag», sagte Burkard. Alles andere sei «Fake News».

Der Entscheid für die höhere Dividende fiel mit 68 zu 32 Prozent zugunsten des Antrags der Erbenfamilie. Diese hatte ihren Antrag mit der bisher vorsichtigen Ausschüttungspolitik des Unternehmens begründet. Verwaltungsratspräsident Paul Hälg dagegen warb für die höhere Ausschüttung mit dem Verweis auf die ausserordentlich gute finanzielle Lage des Unternehmens.

Die Vorgeschichte Seit Dezember 2014 ringen die Sika-Erbenfamilie und Saint-Gobain mit der Sika-Führungsspitze um die Kontrolle des Konzerns. Die Franzosen wollen 2,75 Milliarden Franken für den Kauf der privilegierten Familienaktien bezahlen. Dagegen wehrten sich die Sika-Führung und Minderheitsaktionäre mit einer Beschränkung der Stimmrechte. Ende Oktober 2016 entschied das Zuger Kantonsgericht, dass diese rechtens war. Die Erbenfamilie hat das Urteil weiter gezogen.

Schweizer Börse suspendiert Handel mit Sika-Aktien

Die Schweizer Börse hat den Handel mit Sika-Aktien auf Antrag des Unternehmens am Vormittag ausgesetzt. Die Titel könnten bis zum Ende des heutigen Handelsstages nicht gekauft oder verkauft werden, teilte die SIX am Dienstag mit. Bei Einstellung des Handels gegen 11.20 Uhr hatte Sika in einem kaum veränderten Gesamtmarkt 0,7 Prozent höher bei 6290 Franken notiert.