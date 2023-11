SRF News: Wie viel Geld bringen die Sponsoren?

Marco Odermatt: Es ist kein Geheimnis: Beim Skifahren sind der Kopfsponsor und die Ski-Firma die zwei mit Abstand grössten Einnahmequelle eines Athleten. Als Skifahrer sind wir weder angestellt noch haben wir einen regelmässigen Lohn. Dann gibt es Einschränkungen wegen des Exklusivitätsanspruchs der Branche. Die Skimarke Stöckli und mein Hauptsponsor Red Bull sind die grössten Einnahmequellen.

Was passiert bei einer Verletzung?

Man hat in Verträgen Klauseln; wenn man nicht so und so viele Rennen fährt, hat man so und so viel weniger. Wenn man nicht im Fernsehen kommt, hat der Sponsor auch weniger von einem. Aber das sind Partnerschaften, die zum Teil seit Jahren bestehen. Mit der Zeit wird das auch etwas familiär. Ich hoffe schon, dass sie im Verletzungsfall an meiner Seite bleiben würden.

Wie wichtig ist die persönliche Beziehung zum Skiausrüster?

Sehr wichtig. Ich wohne eine halbe Stunde von der Firma entfernt, ich kann jederzeit vorbeigehen, sei das Anliegen noch so klein. Die Service-Leute oder auch die Leute, die in der Manufaktur Ski produzieren; man lernt sie kennen, man lernt sie schätzen. Ich bin jedes Jahr ein-, zweimal in dieser Firma, um Danke zu sagen und meine Wertschätzung zu zeigen. Das ist mir sehr wichtig.