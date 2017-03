Evan Spiegel zeigte die Idee zu Snapchat als Student in einer Seminar-Runde: Eine App, die Fotos und Videos nur einmal kurz anzeigt. Diese Kommunikation sei spontaner und authentischer als über eitel inszenierte Selfies. Bei seinen Mit-Studenten kam die Idee aber schlecht an. Er höre nicht auf sie. 5 Jahre später geht seine Firma an die Börse.