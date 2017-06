Stimmen und gewinnen

Welche Geschäftsidee ist die Beste? Gewinnen Sie eine Reise nach San Francisco im Wert von Fr. 10'000.-. Zudem erhält das Jungunternehmen mit den meisten Stimmen ein Startkapital im Wert von ebenfalls Fr. 10'000.-.

1.: Komp-ACT Leichtmotoren, um das Gewicht von Flugzeugen, Helikoptern und Drohnen zu reduzieren und Treibstoff zu sparen. 2.: Reflectus Ultraschall-Gerät für die Brustkrebs-Diagnose - mit neuartigen Biomarkern. 3.: Peak Profiling Erkennt Depressionen durch die Analyse der menschlichen Stimme. 4.: Struckd Gaming-Plattform, auf der Spieler und Entwickler aufeinandertreffen. 5.: Twiice Ultraleichtes Exoskelett als Gehhilfe für Paraplegiker.

Die Reise nach San Francisco und das Startkapital für das Gewinner-Start-up ermöglicht unser Partner, die Venture-Stiftung.

Teilnahmebedingungen:

Der Online-Wettbewerb in Form eines Votings findet während der «Start-up-Woche 2017» vom 12.-16. Juni 2017 statt. Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt ausschliesslich über diese Webseite. Der Preis wird unter allen regulären Teilnahmen im Zufallsprinzip ermittelt.. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus.

Bei unberechtigten oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugten Teilnahmen, ist der Ausschluss von Teilnehmern vorbehalten. Sachpreise können nicht in bar eingetauscht werden. Der Gewinner/die Gewinnerin wird per Anruf auf ihr Mobiltelefon benachrichtigt und sein Name wird auf der untenstehenden Website veröffentlicht. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist Schweizer Recht anwendbar. Mitarbeitende der SRG oder ihrer Tochterfirmen, sowie Angehörige dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit abzuändern. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmende mit diesen Bestimmungen einverstanden.