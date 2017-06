Votez et gagnez!

Quelle est la meilleure idée de business? Gagnez un voyage à San Francisco d'une valeur de CHF 10 000.-. La start-up qui remportera le plus de voix recevra un capital initial d'une valeur de CHF 10 000.- également.

Les top 5

Votez pour l'une des cinq start-up finalistes du concours Business Idee de Venture. 1.: Komp-act Des moteurs légers pour réduire le poids des avions et économiser le carburant. 2.: Recflectus Un appareil à ultrasons permettant de dépister le cancer du sein à l'aide de biomarqueurs biologiques innovants. 3.: Peak Profiling Permet de diagnostiquer la dépression par l'analyse de la voix. 4.: Struckd Plate-forme de gaming offrant un point de rencontre pour les joueurs et les développeurs. 5.: Twiice Un exosquelette ultraléger pour aider les paraplégiques.

Avant de voter, inscrivez votre numéro portable pour vérification (ci-dessus, «Code anfordern»).

Le voyage à San Francisco et le capital initial pour la start-up qui remportera le plus de voix sont mis à disposition par notre partenaire, Venture Stiftung.

Conditions de participation:

Ce concours en ligne consiste à élire la start-up de son choix. Il a lieu pendant la «Semaine des start-up 2017», du 12 au 16 juin 2017. La participation au concours se fait exclusivement sur le présent site. Le gagnant du prix sera désigné au moyen d'un tirage au sort incluant toutes les personnes ayant participé au concours de manière régulière. Toute participation de mineurs suppose l'accord du représentant légal.

SRF se réserve le droit d'exclure des participants en cas de participation non autorisée ou résultant d'une manipulation systématique ou de l'usage de moyens déloyaux. Aucune contrepartie financière en espèce ne sera consentie. Le gagnant sera informé par un appel sur son téléphone portable et son nom sera publié sur le site ci-dessous. Aucune autre donnée ne sera transmise à des tiers. Le concours ne donnera lieu à aucune correspondance. Tout recours juridique est exclu. Le droit suisse s'applique. Les collaborateurs de la SSR et de ses filiales ainsi que les membres de leur famille ne sont pas autorisés à participer au concours. SRF se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions de participation. En prenant part au concours, les participants acceptent les présentes conditions.