Geht es um die Standortattraktivität, hat die Schweiz einiges zu bieten: gute Infrastrukturen, Fachkräfte, politische und monetäre Stabilität. Und, was insbesondere für internationale Holding-Gesellschaften von Bedeutung ist: tiefe Steuersätze.

Schweizer Steuerlandschaft im Umbruch

Doch die Privilegien für Holding-Gesellschaften werden international geächtet. Und als Kompensation für den Wegfall sollen alle Unternehmenssteuern sinken. So will es die anstehende Steuer-Reform 19. Deshalb dürften die Unternehmenssteuern in sämtlichen Kantonen weiter sinken. Das zeigt eine Aufstellung der Beratungsfirma KPMG.

Als Vorboten dieser Entwicklung bezeichnet KPMG die beiden Kantone Waadt und Basel-Stadt. Beide haben ihre Gewinnsteuern für Unternehmen bereits auf dieses Jahr gesenkt – und zwar drastisch. Denn diese beiden Kantone wären besonders vom Wegfall der Steuerprivilegien betroffen und wollen dieser Entwicklung zuvorkommen.

Legende: Unternehmenssteuern Schweiz 2019 KPMG <13%

13-16%

16-19%

19-22%

>22% Kanton wählen Aargau Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden Bern Basel-Land Basel-Stadt Freiburg Genf Glarus Graubünden Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden St. Gallen Schaffhausen Solothurn Schwyz Thurgau Tessin Uri Waadt Wallis Zug Zürich

In Basel zahlen Unternehmen neu 13 Prozent Gewinnsteuern. Im letzten Jahr waren es noch 22 Prozent. In der Waadt ging der Steuersatz von 21 auf 14 Prozent zurück.

Magische Steuer-Untergrenze von 12 Prozent

Damit belegen die beiden Kantone noch nicht einmal die Spitzenplätze. In Luzern, Ob- und Nidwalden zahlen Unternehmen schon heute weniger.

Über alle Kantone betrachtet zahlen Firmen in der Schweiz derzeit 17 Prozent Gewinnsteuern. Im Vergleich mit dem Ausland ist das für Unternehmen schon jetzt ein äusserst attraktiver Steuersatz. Und sollte mit der Steuerreform weiter sinken.

Nur in Singapur, Hongkong, Katar sowie in Irland und einigen osteuropäischen Ländern verlangt der Fiskus noch weniger. Auf den Kanalinseln, den Bahamas, Dubai, Bahrain und Bermuda zahlen Unternehmen gar keine Steuern.

Legende: Gewinnsteuersätze im internationalen Vergleich 2019 KPMG

Steuerpolitik umstritten

Dass die Schweiz die Steuern weiter senkt, stösst auch auf Kritik. Die Gegner argumentieren, es sei nicht klar, ob so zusätzliche Unternehmen angezogen werden könnten. Ausserdem entgehen dem Fiskus Steuereinnahmen. Dieses Loch in der Staatskasse könne nur durch Steuererhöhungen bei Privatpersonen oder durch Ausgabenkürzungen beim Staat gestopft werden.

Ein politisches Mittel, das bisher Erfolg versprach, war die Verknüpfung von Sozial- und Fiskalpolitik. Im Kanton Waadt müssen beispielsweise die Unternehmen für die tieferen Steuern mehr Sozialleistungen an die Familien bezahlen. Und auch Basel sieht Entlastungen für den Mittelstand vor.

Inwiefern dieser Kuhhandel das Stimmvolk überzeugt, wird sich Mitte Mai bei der eidgenössischen Volksabstimmung zeigen. KPMG rechnet jedoch schon mal mit schweizweit sinkenden Unternehmensgewinnsteuern.