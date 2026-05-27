Beim grössten südkoreanischen Konzern Samsung ist ein Generalstreik der Mitarbeitenden abgewendet worden.

Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft haben den Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von mehreren Hunderttausend Franken pro Kopf akzeptiert.

Nach Gewerkschaftsangaben sprechen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen.

Die firmenweit gültige Einigung beinhaltet eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 6.2 Prozent und die Ausschüttung von 10.5 Prozent des Unternehmensgewinns an die Belegschaft. Laut Prognosen könnten damit allein die diesjährigen Boni für die Mitarbeiter der besonders profitablen Halbleiterabteilung bis zu 600 Millionen Won betragen (umgerechnet 312'000 Franken), wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet. Mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden von Samsung Electronics arbeitet bei der Halbleiter-Sparte.

Legende: Der Streik ist abgewendet: Samsung-Angestellte stimmen einem Kompromissvorschlag der Konzernführung mehrheitlich zu. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Zuvor hatten beim weltweit grössten Produzenten von Speicherchips rund 48'000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeitende einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Hintergrund war ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der Elektronikriese im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hatte.

Allein der Betriebsgewinn für das erste Jahresquartal betrug 57.2 Billionen Won (umgerechnet knapp 30 Milliarden Franken) – in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums.