Talfahrt an der Börse

Zunehmende Konjunktur- und Zinssorgen haben die Schweizer Börse unter Druck gesetzt.

Der SMI schloss 2,85 Prozent im Minus und sackte auf 8639 Punkte ab.

Seit vergangenem Donnerstag hat der Leitindex derzeit beinahe 500 Punkte nachgegeben. Für den Moment scheint der SMI zwar vorerst einen Boden gefunden zu haben, aus den USA kommt nach dem massiven Einbruch vom Vortag aber noch keine Entwarnung: Die Futures deuten auf eine erneut sehr schwache Eröffnung an der Wallstreet hin.

Die Wall Street hatte am Mittwoch einen ihrer schwärzesten Tage in diesem Jahr erlebt. Der Dow Jones Index brach um 3,2 Prozent ein, die technologielastige Nasdaq rauschte gar um über 4 Prozent nach unten. Herbe Verluste gab es auch an Asiens Handelsplätzen.

Der sich fortsetzende Handelsstreit zwischen den USA und China und die Furcht vor weiter steigenden Zinsen am US-Anleihenmarkt setzten den Kursen zu. Allein der Dow Jones Index verlor 3,15 Prozent.

Die Gründe für die um sich greifende Verunsicherung seien nicht neu, hiess es im Handel. Hervorgehoben werden der sich ausweitende globale Handelskrieg, das Budget von Italien, die Zunahme von protektionistischen Massnahmen, ein verlangsamtes Wachstum in China, der Brexit oder der Vorgeschmack auf die Wahlen in den USA im November.

Beunruhigt zeigen sich Marktteilnehmer aber weniger wegen des bisherigen Ausmasses der Korrektur an sich, als vielmehr wegen der Frage, ob der seit längerem befürchtete grössere Einbruch nun tatsächlich eingeläutet ist.