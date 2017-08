Miserable Arbeitsbedingungen in Tankstellenshops

Aus Kassensturz Espresso vom 27.6.2017

Die Migros-Tochter «Migrolino» betreibt an Bahnhöfen und Tankstellen über 300 Filialen. Doch in einzelnen Läden herrschen prekäre Arbeitsbedingungen. Ehemalige und aktuelle Angestellte berichten gegenüber «Kassensturz» von unbezahlter Überzeit, massloser Überwachung am Arbeitsplatz und Löhnen, weit unter dem Migros-Mindestlohn. Die Arbeitsbedingungen in der Branche der Tankstellenshops sind generell problematisch, seit Jahren fehlt ein Gesamtarbeitsvertrag.