Interview mit Markus Leibundgut, Chef des Lebensversicherers Swiss Life, mit 650'000 Versicherten der grösste Anbieter in der beruflichen Vorsorge.



Lebensversicherer hätten zu hohe Kosten, müssten einen Teil ihres Gewinns den Aktionären abgeben, und dieses Geld steht dann nicht den Versicherten zur Verfügung. Was sagen Sie zu dieser Kritik?

Ein Beispiel: Genauso wie Sie für einen fabrizierenden Betrieb Fläche mieten müssen, um Ihre Maschinen aufzustellen, müssen wir Kapital mieten, wenn wir eine Garantie herstellen. Und das muss verzinst werden. Die Renditen, die wir im Vergleich mit anderen Geschäften tatsächlich abführen, sind hoch anständig. Ich denke, der Preis für die Garantie in der Vollversicherung, für eine sorgenfreie Lösung, ist absolut gerechtfertigt.



Ihr Geschäft ist hoch attraktiv. Sie haben eine gewisse Garantie: Sie dürfen 10 Prozent Gewinn machen. Das gibt es in anderen Branchen kaum, dass man – vom Staat genehmigt – so viel Gewinn abschöpfen kann.

Die Renditen sind nicht so hoch, wie man denkt. Wir haben eine Kapitalrendite von fünf bis sechs Prozent, oder sieben Prozent, wenn es ganz gut läuft. Das ist im Vergleich mit anderen Geschäften an den internationalen Kapitalmärkten natürlich unterdurchschnittlich, und deshalb sage ich: hoch anständig in diesem Geschäft.



Wir reden von einer obligatorischen Sozialversicherung, die also jeder haben muss; bei einer Pensionskasse oder bei Ihnen. Da kann man doch nicht die gleichen Renditen erwarten, wie bei anderen Finanzmarktanlagen.

Wichtig ist: Die Kunden haben die Wahl. Wir bieten selber, als einer der wenigen Versicherer in der Schweiz, komplett alles aus einer Hand an. Sie kriegen bei uns also auch autonome Lösungen, die in den Anlagerenditen auch sehr weit vorne stehen. Letztendlich gibt es unterschiedliche KMU mit unterschiedlichen Bedürfnissen, und die Kunden haben die Wahl.



Bleiben Sie in diesem Geschäft oder wollen Sie in drei Jahren vielleicht aussteigen?

Wenn ich wüsste, was in drei Jahren genau ist (lacht). Als Schweizer Bürger bin ich überzeugter Verfechter davon, dass wir in der Schweiz eine garantierte Lösung brauchen. Im Interesse der klein- und mittelständischen Betriebe, damit sich diese nicht um Unterdeckungen kümmern müssen. Ich werde alles daran setzen, dass wir auch in politischen Diskussionen den Rahmen haben, damit wir dieses Geschäft weiter anbieten können – im Interesse der Schweiz.