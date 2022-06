Kaum hat das World Economic Forum (WEF) in Davos seine Tore geschlossen, beginnt das nächste Wirtschaftstreffen. Am Swiss Economic Forum (SEF) in Interlaken werden am Donnerstag und Freitag rund 1000 Teilnehmer erwartet und 60 Gäste an Veranstaltungen sprechen.

Eröffnung durch Bundespräsident Ignazio Cassis

Die Schweizer Wirtschaft agiere auf der Weltbühne, somit sei Geopolitik nicht nur etwas für Grossmächte, sondern ein spielentscheidender Faktor für Unternehmen, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis. Die neue vermeintliche Sicherheit nach dem Fall der Mauer habe aber dazu verführt, die eigene Verletzlichkeit zu unterschätzen: Zuerst die Pandemie, dann der Krieg Russlands gegen die Ukraine hätten eine Epoche der Hoffnung zurückgeworfen.

Dieser Krieg verlange unterschiedliche Antworten. Die politische bestehe aus der «kooperativen Neutralität», welche den schweizerischen Werten vollständig entspreche, erklärte Cassis. Gegenüber der Verletzung fundamentaler Rechte könne die Schweiz nicht gleichgültig bleiben.

Legende: Die «kooperativen Neutralität» entspreche im Ukraine-Krieg vollständig den schweizerischen Werten, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis bei der Eröffnungsrede am SEF. Keystone

Cassis skizzierte drei denkbare Szenarien aus diesem Krieg: Eine mögliche sektorielle Globalisierung mit Blöcken und regionalen geschlossenen Kreisläufen. Oder das Zurückfahren der Hyperglobalisierung mit einer Renationalisierung von systemkritischen Ressourcen. Und als drittes Szenario ein fokussierter Multilateralismus, für den sich Cassis ausspricht. Damit liessen sich Problem wie Klima, Pandemien und Armut lösen, Antworten auf Krisen, Handelsblockaden, bei der Energieversorgung oder der Massenmigration angehen.

SEF-Motto «Reaching out»

Das Swiss Economic Forum ist traditionellerweise eher nationaler ausgerichtet und fokussiert auf das Unternehmertum. Dennoch dominiert auch hier der Ukraine-Krieg. Schweizer Unternehmen berichten von Problemen in den Lieferketten und von gestiegenen Preisen.

Legende: Voller Saal bereits im letzten Jahr: Für die diesjährige Ausgabe rechnen die Organisatoren wieder mit rund 1000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Keystone

Unter dem Motto «Reaching out» sollen die Teilnehmer über Lösungsansätze sprechen. Zudem können sich Jungunternehmer und -unternehmerinnen Hoffnung auf den Swiss Economic Award machen, der am Freitag um 11:15 Uhr vergeben wird.

Wer tritt auf?

Neben Hunderten Schweizer Firmenvertretern sind auch in diesem Jahr einige internationale Gäste anwesend, darunter:

Anne Applebaum Historikerin und Journalistin, USA Do, 14:00 Uhr Christiana Figueres Ehemalige Exekutiv-Sekretärin des UNO-Rahmenabkommen über Klimaveränderungen Do, 17:10 Uhr Ayaan Hirsi Ali Niederländisch-amerikanische Politikerin und Frauenrechtlerin somalischer Herkunft Fr, 8:35 Uhr Kevin Rudd Ehemaliger Premierminister Australiens Fr, 10:50 Uhr Melati Wijsen Junge indonesische Klimaaktivistin Fr, 14:25 Uhr Friedrich Merz Vorsitzender der CDU, Deutschland Fr, 14:50 Uhr

Legende: Ayaan Hirsi Ali hat sich als Frauenrechtlerin und Islamismus-Kritikerin einen Namen gemacht und ist bekannt für ihre kontroversen Reden. Keystone

Das SEF bei SRF

