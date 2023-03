Was 259 Milliarden Franken Sicherheitsgarantien bedeuten

Wie viele Gelder wurden gesprochen? Grundsätzlich haben die Schweizerische Nationalbank (SNB) und der Bund Gelder in der Höhe von 259 Milliarden Franken zur Verfügung gestellt. Der Betrag setzt sich aus mehreren finanzpolitischen Massnahmen zusammen:

Bereits bevor der Bundesrat mitgeteilt hat, dass die UBS die Credit Suisse übernimmt, hat die SNB eine sogenannte «Emergency Liquidity Assistance» (ELA) in der Höhe von 50 Milliarden Franken gesprochen.

gesprochen. Nachdem man sich auf die Übernahme geeinigt hatte, hat die SNB signalisiert, die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS mit «umfangreicher Liquiditätshilfe» zu unterstützen. Die finanzpolitische Massnahme heisst «Public Liquidity Backstop» (PLB) und beträgt 100 Milliarden Franken.

Die CS und die UBS können zusätzlich je 50 Milliarden Franken beziehen. Die Sicherheitsgarantien steigen somit um weitere 100 Milliarden Franken.

Wenn die Anlagen der Credit Suisse aus der Übernahme einen Verlust von 5 Milliarden übersteigen, hat der Bund eine Verlustausgleichsgarantie von 9 Milliarden Franken zugesichert.

Wie viele Gelder hat die CS bereits bezogen? Darüber könne nur spekuliert werden, sagt Dieter Meyer, Dozent für Financial Accounting an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Er betont aber auch: «Ich gehe fest davon aus, dass bereits Kredite bezogen wurden.» Dies bestätigte zuletzt auch Bundesrätin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter.

Legende: Die CS hat bei seiner Kundschaft viel Vertrauen verspielt. Die Folge: Abfliessende Kundengelder und Probleme bei der Liquidität. KEYSTONE/Martin Ruetschi

Zudem, so Meyer, seien die Sichtguthaben der SNB zuletzt stark gestiegen – ein klares Indiz, dass von den Geldern Gebrauch gemacht werde. «Der Anstieg dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Credit Suisse die von der SNB angebotene zusätzliche Liquidität in Anspruch nimmt», sagt auch Karsten Junius, Ökonom beim Bankhaus J. Safra Sarasin. Für Klarheit sorgen könnten hier eigentlich die Direktbeteiligten. Die SNB will aber ebenso keine Stellung nehmen wie die UBS und die CS. Kurz: Den Geldfluss von Bund und SNB Richtung UBS und CS exakt zu bestimmen, ist nicht möglich.

Wie sehen die Konditionen für die Kredite aus? Egal ob ELA oder PLB: Grundsätzlich handelt es sich bei den Sicherheitsgarantien um Darlehen, die bei Bedarf zu einem bestimmten Zinssatz bezogen werden können. «Die Banken müssen bei der SNB zudem Sicherheiten hinterlegen», sagt Meyer. Entsprechend ist für Meyer die Summe der ELA und PLB – also 250 Milliarden Franken – grundsätzlich unproblematisch. «Immerhin gehört die Gewährleistung von Liquidität bei Banken zu den Kernaufgaben einer Zentralbank wie der SNB», erklärt Meyer.

06:12 Video Archiv: Schweizer Bevölkerung ist wütend wegen CS-Übernahme Aus Tagesschau vom 24.03.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 12 Sekunden.

Anders sieht es bei den 9 Milliarden Verlustgarantien aus. «Hier könnte es durchaus sein, dass der Bund einspringen muss – und somit der Steuerzahler», so Meyer.

Könnte der Betrag noch steigen? Grundsätzlich schon. So sind die gesprochenen Beiträge in der entsprechenden Verordnungen nicht explizit festgehalten. Theoretisch könnte der Betrag also innerhalb der Gültigkeit der Verordnung bis kommenden September weiter steigen. Auch die NZZ berichtet, dass der Bundesrat die Obergrenze für Darlehen jederzeit erhöhen könnte; einzig die Nationalbank müsste die Landesregierung vorher konsultieren.