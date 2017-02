Aktienkurse in Rekordhöhe

Die Aussicht auf weniger Regulierung und steigende Zinsen treibt die Kurse der US-Banken in die Höhe. Die sechs grössten amerikanischen Banken haben seit der Wahl von Trump 280 Milliarden Dollar an Wert gewonnen. Dies sei aber nicht alleine Trumps Verdienst, sagt SRF-Börsenkorrespondent Jens Korte.

Einschätzungen von Börsenkorrespondent Jens Korte 0:47 min, vom 17.2.2017

Zusatzinhalt überspringen Dodd-Frank-Act Ein US-Gesetz mit dem Ziel, die Banken stärker zu regulieren und die Risikofreude der Banken zu dämpfen. Der Name geht auf den damaligen Vorsitzenden des Senatsausschusses für Banken, Christopher J. Dodd, und den ehemaligen Vorsitzenden des Ausschusses für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, Barney Frank, zurück.

Wetten, dass mit Trump alles besser wird? So oder ähnlich dürften die Anleger an der Wall Street seit dem 8. November denken. Denn seit der Präsidentschaftswahl im November erleben die amerikanischen Bank-Aktien einen regelrechten Höhenflug. Die sechs grössten US-Banken sind heute 280 Milliarden Dollar mehr wert als vor Trumps Wahl, wie das «Handelsblatt» ausgerechnet hat.

Von der Hoffnung getrieben

Dieser Banken-Boom beruht auf dem Prinzip Hoffnung. Hoffnung darauf, dass Donald Trump die Zügel der Banken, die nach der Finanzkrise enger geschnallt wurden, lockert. So hat Trump kürzlich ein Dekret zur Deregulierung des Bankenwesens unterzeichtet und strebt damit eine Revision des «Dodd-Frank-Acts» an. Der «Dodd-Frank-Act» wurde unter der Obama Regierung als Reaktion auf die Finanzkrise erlassen und sollte verhindern, dass Steuerzahler für die Rettung der Banken haften müssen.

Tiefere Steuern und höhere Zinsen

Eine Rolle spiele auch, dass der amerikanische Präsident die Steuern senken will, sagt SRF-Börsenkorrespondent Jens Korte: «Das könnte schätzungsweise jährlich 12 Milliarden Franken in die Kassen der Banken spülen.» Auch die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank treibt die Kurse in die Höhe. Denn damit erhoffen sich die Banken, höhere Gewinne zu erzielen. Dazu kommt, dass Donald Trump einige ehemalige Wall-Street-Leute zu seinen Beratern gemacht hat. Und Trumps Finanzminister, der ehemalige Goldman-Sachs-Banker Steven Mnuchin, gilt nicht als Freund der Regulierung.

In der Schweiz haben – nach der Credit Suisse am Dienstag – die grössten Banken ihre Jahresergebnisse bereits vorgelegt. Diese sind zwar weniger gut als diejenigen der US-Banken, aber auch ihre Aktien zeigen seit der Trump-Wahl nach oben. Am stärksten zugelegt hat die Credit Suisse, gefolgt von Julius Bär und der UBS.