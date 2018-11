Das zweite Credit Suisse Europa Barometer ist eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Gfs Bern im Auftrag der Credit Suisse in Zusammenarbeit mit dem Europa Forum Luzern. 2'551 Schweizer Stimmberechtigte wurden im Sommer 2018 in einem Mixed-Mode-Verfahren befragt. Die Ergebnisse sind Teil des Credit Suisse Sorgenbarometer 2018, das am 6. Dezember 2018 erscheint. Seit 1976 erhebt das Sorgenbarometer die Sorgen der Schweizer Stimmbevölkerung, ihr Vertrauen in Akteure aus Politik und Wirtschaft sowie Identitätsfragen.