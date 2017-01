Die Dieselaffäre hat Volkswagen nicht geschadet – im Gegenteil. Der Konzern hat 2016 mehr Autos verkauft als Toyota.

Das Wichtigste in Kürze

2016 hat Volkswagen Toyota als grössten Autobauer der Welt abgelöst.

Demnach verkaufte die Toyota-Gruppe im vergangenen Jahr weltweit 10,17 Millionen Fahrzeuge. Volkswagen dagegen rund 10.3 Millionen Autos.

Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass der japanische Branchenprimus die Führung als grösster Autobauer abgeben musste.

Der Volkswagen-Konzern ist 2016 als grösster Autobauer der Welt an Toyota vorbeigezogen. Die Toyota-Gruppe legte entsprechende Zahlen vor. Demnach verkaufte der japanische Konzern 2016 insgesamt 10,17 Millionen Autos. Das ist zwar ein knapper Anstieg um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, reicht aber nicht, um die Spitzenposition zu behaupten.

Der Erzrivale aus Wolfsburg setzte dagegen 10,31 Millionen Fahrzeuge ab – was einem Plus von 3,8 Prozent gegenüber 2015 entspricht. Die Werte hatten sich schon abgezeichnet, wurden mit den Toyota-Zahlen nun aber offiziell.

VW-Plus dank China-Verkäufen

Während VW trotz des Abgas-Skandals zuletzt ein Absatzrückgang erspart blieb und vor allem der wichtigste Markt China die Auslieferungen im vergangenen Jahr weiter antrieb, mussten die japanischen Konkurrenten in den USA und damit auf einem ihrer wichtigsten Märkte einen leichten Rückgang hinnehmen.

Auch Volkswagen verbuchte in den USA ein Minus von 2,6 Prozent. In der Volksrepublik China brachte der Konzern jedoch knapp 4 Millionen Autos an die Kunden, ein starker Zuwachs von 12,2 Prozent.