Die Credit Suisse bringt ihre Schweizer Tochter nun doch nicht an die Börse. CEO Tidjane Thiam begründet den Entscheid.

Lange hat die Credit Suisse die Öffentlichkeit im Ungewissen gelassen. Doch kursierten immer wieder Gerüchte, dass sie den teilweisen Börsengang der Schweizer Einheit abblasen könnte.

Heute Morgen sorgt die Grossbank für Klarheit: Sie will die volle Kontrolle über das lukrative Schweizer Geschäft behalten.

Gegenüber SRF News führte CEO Tidjane Thiam aus, warum die Credit Suisse den Börsengang nicht angeht. «Wir wollen nicht auf die Gewinne der Schweizer Einheit verzichten», sagt Thiam.

Stattdessen will die Credit Suisse nun über eine ordentliche Kapitalerhöhung 4 Milliarden Franken einsammeln. Ziel ist, das Kapitalpolster aufzustocken, das im internationalen Vergleich noch immer eher dünn ist.

Aus Sicht der Aktionäre sei die Variante mit einer Kapitalerhöhung vorteilhafter, so die Bank. Dass der Entscheid über die Kapitalerhöhung so lange gedauert hat, begründet Konzernchef Thiam damit, dass zuerst der Hypotheken-Streit in den USA habe beigelegt werden müssen: «Man kann nicht von den Aktionären mehr Geld verlangen – um damit dann eine Busse zu bezahlen.»