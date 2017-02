Die ZKB hat den Gewinn um fünf Prozent gesteigert. Dazu hätten alle Sparten beigetragen, nicht nur das Vermögensverwaltungsgeschäft, betont ZKB-Chef Martin Scholl gegenüber SRF News. «Das zeigt: Die Universalbank hat einen Wert und trägt dazu bei.» Dennoch spiele das Private Banking eine immer wichtigere Rolle.



Das Negativzins-Umfeld ist laut Scholl nicht ideal für eine Bank, was auch die Kunden spüren. Die Unternehmen investierten derzeit zurückhaltend, deshalb gebe es weniger Wachstum. Die «Musik spiele» daher eher im Vermögensverwaltungs- und Handelsgeschäft, so Scholl weiter.



Eine Einigung im Steuerstreit mit den USA ist für die ZKB weiterhin nicht in Sicht. Scholl zeigt sich jedoch überzeugt, dass eine allfällige Busse in den USA die Gewinnausschüttung an Gemeinden und Kantone dieses Jahr in «keinster Art und Weise» gefährden würde. Prognosen für das nächste Geschäftsjahr will der ZKB-Chef keine anstellen: «Was am Schluss unter dem Strich herausschaut, können wir im aktuellen Umfeld beim besten

Willen nicht sagen.»