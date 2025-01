Mitten im Industriequartier von Wabern BE wird umgeräumt, aufgerissen, ausgepackt, kontrolliert und sortiert. Hierhin kommen alle gespendeten «2 x Weihnachten»-Pakete voller Lebensmittel und Hygieneartikel. Bisher sind im Verteilzentrum Wabern schon über 50'000 Pakete eingetroffen.

Mit dieser Aktion der SRG, der Schweizerischen Post, Coop und des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) können armutsbetroffene Menschen in der Schweiz unterstützt werden. Menschen, deren Budget meistens nur für das Nötigste reicht. Zuerst wird aber sortiert und neu umverteilt. Das übernehmen über 500 Freiwillige; darunter auch einige Prominente. Unter ihnen Regisseur Mano Khalil, Schauspielerin Esther Gemsch und Rapper Manillio.

Traditioneller Anlass für Helferinnen und Helfer

Die Atmosphäre in der Halle ist fröhlich und familiär. Viele Freiwillige treffen sich hier jedes Jahr, um mitzuhelfen – und es gibt viel zu tun. So müssen beispielsweise Ablaufdaten kontrolliert oder Ungeeignetes aussortiert werden.

Im Überblick: So können Sie helfen Box aufklappen Box zuklappen Geben Sie Ihr Paket noch bis am 18. Januar kostenlos am Postschalter auf. Sie erhalten dort auch vorgedruckte Adressetiketten.

kostenlos am Postschalter auf. Sie erhalten dort auch vorgedruckte Adressetiketten. Machen Sie ein «Päckli» mit lang haltbaren Lebensmitteln oder Hygiene- und Toilettenartikeln . Die Produkte sollten mindestens bis Ende Juni 2025 haltbar sein. Bitte keine Spielsachen oder Kleider .

. Die Produkte sollten sein. Bitte . Es geht auch bequemer. Mit Pick@home holt die Post das Paket bei Ihnen zu Hause ab. Hier können Sie ein Paket erfassen.

Wer nicht selbst ein Paket zusammenstellen will: In grösseren Coop-Filialen der Schweiz können bereits verpackte Pakete gekauft werden.

der Schweiz können gekauft werden. Eine weitere Möglichkeit, Gutes zu tun, ist, ein Online-Paket zusammenstellen zu lassen .

Für viele freiwillige Helferinnen und Helfer ist «2 x Weihnachten» zum traditionellen Anlass geworden, an dem man bekannte Gesichter wieder trifft. Die Aktion wurde vor 26 Jahren ins Leben gerufen.

Qualität der «Päckli» ist besser als früher

Seit dem Anfang mit von der Partie ist Ruth Degen aus Uttigen. Anstatt Geld zu spenden, hilft sie lieber gleich selbst mit. Sie bemerkt, dass sich die Qualität der Pakete und Produkte in der Zwischenzeit stark verbessert habe. In früheren Jahren hatten sie nämlich auch schon mal eine Einsendung mit einem Gebiss, erinnert sich Ruth Degen lachend. Auch Beat Galliker packt schon seit 12 Jahren mit an. So will er sich dankbar dafür zeigen, dass er es selbst im Leben gut getroffen hat.

Ich finde wichtig, dass uns bewusst ist, dass Dinge, die für uns alltäglich sind und die wir einfach einkaufen, sich andere kaum leisten können.

Dies ist es auch, was Sängerin Nubya zu schätzen weiss. Deshalb unterstützt sie die Aktion als Botschafterin des SRK. Sie betont: «Ich finde wichtig, dass uns bewusst ist, dass Dinge, die für uns alltäglich sind und die wir einfach einkaufen, sich andere kaum leisten können».

Grosszügiges Auspacken

1 / 5 Bild 1 von 5 Legende: Musikerin und SRK Botschafterin Nubya hilft beim Sortieren der Spenden. SRF

2 / 5 Bild 2 von 5 Legende: Ruth Degen beim kontrollieren der Waren. Sie ist seit 26 Jahren bei der Aktion dabei. SRK, Ruben Ung

3 / 5 Bild 3 von 5 Legende: Die Freiwilligen achten am Auspacktisch darauf, dass sie nicht beschädigt oder abgelaufen sind. SRK, Ruben Ung

4 / 5 Bild 4 von 5 Legende: Nach der Kontrolle werden die Spenden nach Kategorie sortiert. Zum Beispiel «Frühstück», «Konserven», «Teigwaren» oder «Zahnprodukte». SRK, Ruben Ung

5 / 5 Bild 5 von 5 Legende: Freiwillige bei der Arbeit im Verteilzentrum in Wabern. SRK, Ruben Ung

Am Ende des Auspackprozesses in Wabern werden neue Hilfspakete zusammengestellt und an die kantonalen Stellen des Schweizerischen Roten Kreuzes weitergegeben.

Wenn man da eine Entlastung bringt, können Betroffene mal ausatmen und sich vielleicht auch mal eine kleine Freude leisten.

Thomas Zeltner (Präsident SRK) stuft die Aktion als wertvollen Beitrag für Armutsbetroffene in der Schweiz ein. «Wenn man da eine Entlastung bringt, können Betroffene mal ausatmen und sich vielleicht auch mal eine kleine Freude leisten.» Vielen Menschen im Land könne man mit einer Spende eine Freude bereiten, aber hoffentlich auch sich selbst.

Wer noch ein Paket für «2 x Weihnachten» spenden möchte, hat noch bis am 18. Januar 2025 die Gelegenheit dazu.

Mehr Informationen zur Sammelaktion: