Der Tag der Liebenden am 14. Februar beschert insbesondere Blumenhändlern klingelnde Kassen. Blumen zum Valentinstag – der Klassiker ist schon um das Jahr 1900 in Postkartenmotiven belegt. Doch wo hat der Tag seinen Ursprung? Er führt, so wird vermutet, ins 3. Jahrhundert nach Christus zu Bischof Valentin von Interamna, dem heutigen Terni (I).

Der Valentinstag wird weltweit teilweise sehr unterschiedlich gefeiert. Spielen Sie das Quiz und finden Sie heraus, wie Sie den Tag auch noch zelebrieren können.

