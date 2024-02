Am 21. Februar erinnert die Unesco am «Internationalen Tag der Muttersprache» jeweils an die sprachliche und kulturelle Vielfalt.

Das ist nötig, denn ein Drittel aller Sprachen auf der Welt, sind sogenannte «Zwergsprachen». Sie werden von weniger als tausend Menschen gesprochen und sie sind vom Aussterben bedroht. Als gefährdet stuft die Unesco auch eine unserer vier Landessprachen ein – Rätoromanisch.

