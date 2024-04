Nach zähem Ringen waren alle Parteien im Parlament einverstanden. Sowohl National- als auch Ständerat sagten am 29. September 2023 in der Schlussabstimmung ja zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien.

Eine kleine Gruppe von Naturschützerinnen und -schützern ergriff das Referendum. Dieses kam zustande. Nun stimmen wir am 9. Juni über das Stromversorgungsgesetz ab.

Eine breite Allianz von Parteien, Natur- und Wirtschaftsverbänden ist dafür. Eine schmale Allianz aus kleinen Naturschutzorganisationen und der SVP ist dagegen.

Diskutieren Sie im Kommentarfeld mit. Sind Sie für oder gegen das Stromversorgungsgesetz, über das wir am 9. Juni abstimmen?

Im Kern finden alle Beteiligten erneuerbare Energien wichtig, um wegzukommen von den fossilen Energieträgern. Auch das Netto-Null-Ziel ist unbestritten. Doch welches ist der richtige Weg? Gezielt Wasserkraft, Sonne, Wind und Biomasse nutzen? Oder doch lieber nochmals über die Bücher?

Kaspar Schuler, Umweltschützer und ehemaliger Geschäftsleiter von Greenpeace Schweiz, findet das Stromgesetz zwar wirksam, aber zu einseitig. Es verursache irreparable Schäden in Naturräumen und Gewässern. Deshalb sage er schweren Herzens nein.