Fünf Fragen, je sieben Sekunden Zeit für die Antwort, drei davon müssen richtig sein – das ist «3 vo 5» in der Woche der weltweit bedeutendsten Filmpreis-Verleihung. Testen Sie Ihr Wissen und lesen Sie, wer der begehrten Statue den Namen gab.

Zum 96. Mal wird der wichtigste Filmpreis der Welt in der Nacht vom 10. auf den 11. März vergeben. Sind Sie bereit für die Oscar-Verleihung? Holen Sie sich jetzt eine Trophäe im Quiz:

Einen Oscar gibt es in 23 Kategorien. Offiziell heisst der Preis «Academy Award of Merit». Doch die begehrte Trophäe ist weltweit auch unter dem Namen «Oscar» bekannt. Die Akademie hat den Namen 1939 offiziell anerkannt. Aber warum gerade «Oscar»?

Es gibt eine These, dass der Schweizer Oscar Tschirky, Maître d’Hôtel im Waldorf-Astoria-Hotel in New York, Namensgeber für die Statuette war. Das ist aber nur eine von vielen Legenden, die rund um den Namen für die bekannte Statuette kursieren.

These 1 – ein Musiker als Namensgeber

Eine Legende besagt, dass die Schauspielerin Bette Davis den Spitznamen «Oscar» geprägt hat. Bei einem Treffen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) 1928 im Hollywood Roosevelt Hotel wurde die Frage aufgeworfen, wie die neue Auszeichnung genannt werden sollte. Bette Davis soll auf ihren Ehemann, den Musiker Harmon Oscar Nelson gezeigt und gesagt haben: «Warum nennen wir ihn nicht Oscar?»

These 2 – der Onkel der Bibliothekarin hiess auch Oscar

Margaret Herrick war Bibliothekarin und später Geschäftsführerin der Academy in Hollywood. Als sie 1931 die Statue gesehen hat, soll sie gesagt haben: «Der sieht ja aus wie mein Onkel Oscar.» Mit der Zeit sollen dann andere Mitglieder der Akademie den Namen aufgenommen und für die Statue verwendet haben. Diese Version hat die Akademie auch auf ihrer Internetseite aufgeführt.

Fakten zur Statue Box aufklappen Box zuklappen Eine besondere Beziehung hatte Cedric Gibbons zum «Oscar». Er war nicht nur einer der 36 Gründer der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Preise vergibt, sondern auch derjenige, der die Skulptur entwarf.

Ausgeführt hat das Design der kalifornische Bildhauer George Stanley.

Die Herstellung der Statue kostet 400 Dollar. Manche Medien schreiben von 300, andere von 500 Dollar Materialwert.

Die Statue ist aus einer Zinn-Antimon-Kupfer-Mischung und mit 24-karätigem Gold überzogen.

Die Figur ist 34 Zentimeter hoch und knapp vier Kilogramm schwer.

Der Name auf der Statue wird direkt nach der Verleihung eingraviert – und nicht schon im Vorfeld.

Seit 1951 müssen Gewinner:innen oder Erb:innen, die eine Statue verkaufen wollen, diese der Academy für einen Dollar anbieten. Bei der Verleihung haben sie einen entsprechenden Vertrag unterschrieben.

Die Oscar-Statue für den Film «Vom Winde verweht» gilt als teuerste der Geschichte. Michael Jackson kaufte sie 1999 (also vor Einführung der obengenannten Regel) für 1.54 Millionen US-Dollar.

Bei der Oscarverleihung 1938 wurde die Statuette für die beste Nebendarstellerin vor aller Augen von der Bühne gestohlen. Die Preisträgerin Alice Brady hatte sich den Fuss gebrochen und konnte daher nicht an der Verleihung teilnehmen. Die Auszeichnung wurde von einem Betrüger entgegengenommen, der unerkannt verschwinden konnte und nie ermittelt wurde. Brady wurde später eine Kopie des Preises überreicht.

Inzwischen sind über 3000 Oscars auf der Welt verteilt.

These 3 – ein Schauspieler und Regisseur gab der Statue den Namen

Der Name soll auf den Schauspieler und Regisseur Oscar Pierce zurückgehen. Er gilt als Vorarbeiter für die Entstehung der Oscar-Statuette.

These 4 – oder war es doch ein Journalist?

Der Filmkolumnist Sidney Skolsky verwendete 1934 den Namen «Oscar» als erster Journalist in einem gedruckten Werk und trug dadurch massgeblich zu dessen Popularisierung bei.

These 5 – Namensgeber könnte auch ein Schweizer sein

Ist gar der Schweizer Oscar Tschirky Namensgeber der Auszeichnung? Oscar Tschirky zog es als 17-jähriger Junge vom schweizerischen Le Locle ins ferne Amerika. Dort wurde er als Maître d’Hôtel im Waldorf-Astoria-Hotel in New York zum wohl berühmtesten Gastgeber seiner Zeit. Oscar Tschirky war bei Film- und Kulturschaffenden bekannt. Der Oscar steht in der Filmwelt für Leistung und Erfolg – genauso wie Oscar Tschirky.

Noch nicht genug vom Rätseln? Dann können Sie hier jede Folge von «3 vo 5» anhören und weiter quizzen.