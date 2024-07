Soloreisen hatten lange ein schlechtes Image. Doch in den letzten Jahren haben immer mehr Menschen das Alleinreisen für sich entdeckt: Man ist offener für neue Begegnungen, kann seinem eigenen Rhythmus folgen und ist unabhängig.

Zahlen zum alleine Reisen Box aufklappen Box zuklappen Im Nachbarland Deutschland waren 2023 laut ZDF rund 2,27 Millionen ledige Menschen allein unterwegs. Im Jahr 2022 waren es in Deutschland deutlich weniger: Rund 1,86 Millionen Menschen reisten damals noch alleine.

Trotzdem kann es auch eine Herausforderung darstellen, auf sich alleine gestellt zu sein. Nicole Töpperwien, Geschäftsführerin von Soliswiss, gibt fünf Tipps, damit die Reise positiv in Erinnerung bleibt.

Nicole Toepperwien Geschäftsführerin Soliswiss Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Seit Oktober 2018 ist Nicole Töpperwien Geschäftsführerin der Genossenschaft Soliswiss. Soliswiss unterstützt Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer mit Beratungen in verschiedenen Bereichen. Soliswiss

1. Die richtige Reise für sich wählen

In einem ersten Schritt gehe es darum, die richtige Art des Alleinreisens für sich selbst zu finden. Wie viel Abenteuer und Alleinsein soll es sein? Möchte man wirklich alleine unterwegs sein und sich jeden Tag neu entscheiden, was man macht?

Audio Alleine reisen 23:07 min, aus Ratgeber vom 14.01.2013. Bild: colourbox abspielen. Laufzeit 23 Minuten 7 Sekunden.

Oder schliesst man sich einer Gruppenreise an? «Auf dem Jakobsweg oder im Yoga-Retreat ist man nicht ganz alleine unterwegs und wird andere Alleinreisende treffen», so Töpperwien. Dasselbe gilt bei einer organisierten Aktivität wie einem Tauchkurs oder einem geführten Trekking.

Als Zwischenweg sieht Töpperwien die Möglichkeit, zwar alleine zu verreisen, dann jedoch an einem Ort zu bleiben. «So lassen sich länger währende Kontakte schliessen.» Auch von zuhause aus bereits erste Unterkünfte oder Aktivitäten zu buchen, kann der Reise Struktur geben.

44:40 Video Der Endgegner (Staffel 1, Folge 5) Aus SRF bi de Lüt – Abenteuer Wildnis vom 29.09.2023. Bild: SRF/Severin Nowacki abspielen. Laufzeit 44 Minuten 40 Sekunden.

Wer jedoch wirklich viel Zeit alleine verbringen möchte, für den mag das alles nichts sein. Sich ins ungeplante Abenteuer zu stürzen, kann – je nach Typ – genau das Richtige sein.

2. Reiseberichte und Versicherungen

Als soloreisende Person kann es hilfreich sein, sich besonders gut über das Reiseland zu informieren. Einen Reisebericht einer alleinreisenden Person lesen, hilft: «Ein solcher Bericht enthält vermutlich andere Schilderungen als einer von jemanden, der zu zweit oder in der Gruppe unterwegs war.»

22:17 Video Allein im Outback Aus Reporter vom 07.01.2018. abspielen. Laufzeit 22 Minuten 17 Sekunden.

Es lohnt sich, sich über eine Reiseversicherung Gedanken zu machen. «Wir empfehlen für alleinreisende Personen auch eine gute Rücktransportversicherung.»

3. Safety first – von der Unterkunft bis zum Kontakt

Die Sicherheit beim Reisen ist wichtig, gerade wenn man auf sich selbst gestellt ist. Deshalb sollte man laut Töpperwien die gängigen Tipps als Solo -Reisende oder -Reisender besonders beachten: «Die Unterkunft sollte einen vertrauenswürdigen Eindruck machen und gut zugänglich gelegen sein.»

Dokumente und Papier sicher aufbewahren Box aufklappen Box zuklappen Den Pass und das Geld lassen Alleinreisende am besten sicher verstaut im Hotel. Wer Papiere benötigt, nimmt eine Passkopie auf den Ausflug mit. Auch bei der Wahl der Transportmittel hilft es, an die Sicherheit zu denken – und je nachdem einen Umweg durch belebtere Orte in Kauf zu nehmen.

Auch sollte man sich im Vorfeld überlegen, wer im Notfall kontaktiert werden sollte und eine Notfallnummer auf sich tragen. «Oder man vereinbart mit einer Person, sie kontinuierlich zu informieren, wo man ist.» Auch denkbar sei, sich von einer Person tracken zu lassen.

01:33:07 Video Expedition Dhaulagiri – Sophie Lavaud und das Abenteuer der 8000er Aus DOK vom 10.08.2022. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Manche Destinationen sind als Frau alleine problemlos bereisbar. «Zum Beispiel reist man in Nepal als Frau alleine häufig besser als in Indien. In arabischen Ländern kann es besonders herausfordernd sein», so Töpperwien.

4. Offen sein und geniessen!

«Mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, bereichert eine Reise enorm», ist Nicole Töpperwien überzeugt. Wer offen ist und den Kontakt zu Menschen nicht scheut, mache viele erfreuliche Begegnungen. «Hier heisst es eine gute Balance zu wahren: Offen und freundlich sein – gleichzeitig die Grenzen des Gegenübers und sich selbst wahren.»

Über das Interesse an anderen Menschen und fremden Kulturen können Begegnungen zustande kommen, die als Highlights der Reise in Erinnerung bleiben. «Wir lernen nicht nur fremde Kulturen und andere Menschen besser kennen – eine Solo-Reise ist auch eine gute Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen», sagt Nicole Töpperwien.