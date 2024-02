Inhalt

Anmeldung für den 3. März 2024 - «Persönlich» mit Michèle Schönbächler

Am Sonntag, 3. März, lädt Sie Gastgeberin Michèle Schönbächler ins Werdenberger Kleintheater Fabriggli in Buchs (SG) ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.