Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Am 8. Dezember 2024 empfängt Persönlich-Gastgeberin Michèle Schönbächler den Schriftsteller Franz Hohler und die ehemalige Profisportlerin Kathrin Lehmann. Die Veranstaltung findet von 10.00 - 11.00 Uhr in der Live Stage im Radio Studio in Zürich statt. Sind Sie interessiert? Einfach das Formular unten ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt von uns informiert.