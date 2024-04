1 / 3

Legende: Der Luchs galt in der Schweiz lange als ausgestorben und musste wieder angesiedelt werden. Heute wachsen die Luchs-Bestände in den Alpen und im Jura zwar, trotzdem ist das Überleben der Luchse in der Schweiz noch nicht gesichert. Das illegale Töten, der fehlende genetische Austausch und der fragmentierte Lebensraum stellen die grössten Hürden dar. KEYSTONE/BORIS ROESSLER