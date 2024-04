Iris Gauckler war schon in Stockholm, Tibet oder Neuseeland. Und hat stets in Jugendherbergen geschlafen. Bis heute. Haben auch Sie unvergessliche Jugi-Erinnerungen und Fotos? Dann schreiben Sie uns via Formular unten im Artikel!

Iris Gauckler liebt das Reisen. Bis heute hat die 84-Jährige die Welt bereist – und immer nur in Jugendherbergen geschlafen. Ihre erste Reise unternahm sie, als sie 18 Jahre alt war. Sie erzählte ihrer Mutter, dass sie allein nach Stockholm wollte. Sie erlaubte es ihr – aber nur unter der Bedingung, nur in Jugendherbergen zu übernachten. «Ich habe erst danach gemerkt, wieso sie das gesagt hat. In Jugendherbergen musste man um 22 Uhr im Zimmer sein», sagt Gauckler und lacht. Und da sie kein Geld hatte, reiste sie per Autostopp. So schaffte sie es nach Stockholm.

Jugendherbergen im Wandel der Zeit

1 / 9 Legende: So sah es 1941 in der Jugendherberge Brugg im Schlüssli Altenburg im Kanton Aargau aus. Photopress-Archiv/Str 2 / 9 Legende: Früher war es üblich, dass Jugi-Gäste ihr eigenes Essen gekocht haben (Zermatt, 1956). ATP/Jean-Pierre Grisel 3 / 9 Legende: Massenschlag in der Jugendherberge an der Kinkelstrasse in Zürich (1966). Photopress-Archiv/Str 4 / 9 Legende: In der Jugendherberge Zürich-Wollishofen warten Jugendliche an der Rezeption (1969). Photopress-Archiv/Str 5 / 9 Legende: Jugendliche spielen Tischfussball in der Jugendherberge Zürich-Wollishofen (1969). Photopress-Archiv/Str 6 / 9 Legende: 1977 stand die grösste und modernste Jugendherberge der Schweiz in St. Moritz. Photopress-Archiv/Str 7 / 9 Legende: ...und so sieht die Jugendherberge in St. Moritz im Jahr 2014 aus. Keystone/Christian Beutler 8 / 9 Legende: Der Restaurantbereich in der Jugendherberge in St. Moritz (2014). Keystone/Christian Beutler 9 / 9 Legende: Heute haben viele Jugendherbergen Doppelzimmer wie ein Hotel (wie hier in Interlaken im Jahr 2013). Keystone/Christian Beutler

Das war erst der Anfang von Iris Gaucklers Reiselust. Bis heute hat sie etliche Länder bereist. Von Schweden, zu Russland, Tibet, Thailand und bis nach Neuseeland. Bis heute war sie noch nie in einem Hotel. «Was soll ich in einem Hotel? Das ist ein Luxus, den ich nicht brauche», sagt sie. Sie lebe lieber einfach. Darum schläft die 84-Jährige lieber in Jugis. Ihr gefalle, dass man in einer Jugi ein ganz normales Leben lebe und man immer wieder neue Leute kennenlerne: «Ich bin überzeugt, dass ohne diesen Austausch meine Reisen nie so spannend gewesen wären.»

Heute mehr ältere Leute in Jugis

Im Massenschlag übernachtet Gauckler heute nicht mehr, lieber in einem Frauen-Vierbettzimmer nahe der Türe. So müsse sie niemanden wecken, wenn sie aufs WC wolle. Als ältere Frau unter jungen Leuten fühle sie sich nie fehl am Platz, im Gegenteil.

Was sich zu früher verändert habe, sei, dass man auch immer mehr ältere Leute in Jugis antreffe. «Heute haben viele Jugis auch Einzelzimmer, die für ältere Leute attraktiver sind», sagt Gauckler. Dass Jugis in den letzten Jahren immer moderner geworden seien, zeige sich auch an der Küche: «Heutezutage ist es auch sehr selten geworden, dass man in Jugis gemeinsam kochen kann. Das finde ich schade», sagt sie. Aber der Austausch untereinander habe sich nicht verändert.

100 Jahre Jugendherbergen Box aufklappen Box zuklappen Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Schweizer Jugendherbergen widmet Radio SRF 1 am Montag, 8. April, die Sendung «Treffpunkt» der Entwicklung der Jugendherberge. Die Sendung läuft von 10 bis 11 Uhr live aus SRF 1 oder online über srf1.ch.

Iris Gauckler plant bereits ihre nächste Reise. Im April möchte sie mit dem Velo nach Apulien. Leider dürfe sie ihr Velo nicht in die Fernzüge mitnehmen. «Entweder gehe ich mit den Regionalzügen oder einem Schiff», sagt sie. Und natürlich mit dem Velo.

Verrückte Jugendherbergen und Hostels aus aller Welt

1 / 6 Legende: Übernachten wie die Könige: Das ist die Jugendherberge Bacharach in der historischen Burg Stahleck aus dem 12. Jahrhundert. Imago/Jochen Tack 2 / 6 Legende: Aviatik-Fans aufgepasst: Das Jumbo-Hostel ist ein Hostel in einer umgebauten Boeing 747-200 auf dem Flughafen Stockholm/Arlanda. Imago/Edwin Remsberg 3 / 6 Legende: Dieses Hostel nennt sich «The Santos Express Train Lodge». Es ist ein echter Zug, der 30 Meter vom Strand von Santos in Mossel Bay geparkt ist. Die Wagons sind seit Jahren nicht auf Schienen und haben sich in Hostel-Zimmer verwandelt. Getty Images/Roger de la Harpe 4 / 6 Legende: Im Ottawa Jail Hostel kann man in einem alten Gefängnis übernachten. Imago/Depositphotos 5 / 6 Legende: Für alle, die einmal auf einem Schiff übernachten wollten: Auf diesem Raddampfer in Bremen kann man eine Kabine buchen. Bis zu 30 Leute haben Platz. Shutterstock/Lydia Bigley 6 / 6 Legende: Dieses Baumhaus-Hostel steht in der Türkei. Kadir's Tree Houses findte man mitten im Olympos Beydaglari Nationalpark. Shutterstock/Alizada Studios

Aber dieses Mal schläft sie nicht in einer Jugi. In Italien seien viele Jugendherbergen momentan geschlossen, da es keine Feriensaison sei. Aber auch dafür hat Gauckler einen Plan: «Ich habe vor, privat zu übernachten, bei älteren Frauen. Sie haben meist Platz, aber wenig Geld und sind oft froh um Gesellschaft.» Hauptsache nicht in ein Hotel.

