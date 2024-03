Bärlauch, Spargel, Morcheln, Löwenzahn, Erdbeeren, Rhabarber.... Huiii, schon bald können wir am Herd wieder so richtig aus dem Vollen schöpfen. Wir freuen uns! Und erfreuen Sie (hoffentlich;-)) hier schon mal mit unseren liebsten Frühlingsrezepten.

Salat aus Chicorée, Wildkräutern und Apfel

Legende: Um unsere Gelüste auf Frühling trotzdem zu befriedigen, ist ein frischer Blättersalat genau das richtige. SRF 1 / Olivia Gähwiler

Olivia Gähwiler, unsere Wildkräuterexpertin feiert den Frühling gerne mit einem feinen Salat aus Chicorée, Wildkräutern und einem geraffelten Apfel. Machen Sie also einen Spaziergang draussen und sammeln Sie Schaumkraut und Giersch, die ersten Kräuter Frühlings.

Bärlauch-Velouté mit frischen Morcheln und geräucherter Forelle

Legende: Pilzdelikatesse an samtiger Bärlauch-Velouté. Andrin Willi

Für seine frischen Morcheln hat sich bestimmt auch Kollege Andrin Willi, unser Gastro-Experte mit Pilz-Körbli und Adlerauge ins Freie aufgemacht. Hab ich mir wenigstens so gedacht. Stimmt aber ganz und gar nicht. Andrin Willi ist nämlich über den Wochenmarkt gebummelt. Dort hat er seine frischen Morcheln gekauft. Und weil auch Bärlauch im Angebot war, tischt uns Andrin Willi eine Bärlauch-Velouté mit frischen Morcheln und geräucherter Forelle auf. Ein Frühlingsgericht erster Güte!

Frankfurter (frühlings)grüne Sauce

Legende: Gemacht mit den ersten Kräutern des Frühlings – Die Frankfurter grüne Sauce Colourbox

Exakt 7 Kräuter gehören in eine klassische Frankfurter grüne Sauce: Peterli, Schnittlauch, Kerbel, Pimpinelle, Sauerampfer, Borretsch und Brunnenkresse. Und würden wir in Frankfurt leben, so könnten wir das Kräutersträusschen für die «grien Soss» fixfertig gebunden auf dem Wochenmarkt erstehen. Ganz so bequem funktioniert das hierzulande natürlich nicht. Wir müssen uns das Grünzeug für die Frankfurter grüne Sauce einzeln zusammenkaufen, beziehungsweise für das eine oder andere Kräutlein gar einen Frühlingsspaziergang ins Auge fassen. Wie auch immer: haben wir die 7 Kräuter erst mal zusammen, ist die Sauce schnell gemacht. Und sie schmeckt herrlich frühlingsfrisch. Serviert wird die Frankfurter grüne Sauce klassisch mit Pell- oder Bratkartoffeln und einem hart gekochten Ei.

Zum Rezept: Frankfurter grüne Sauce Frankfurter grüne Sauce

Herzhafter Frühlings-Cake mit Löwenzahn

Legende: Herzhafter Cake mit Kohlrabi-Blättern – So schmeckt der Frühlings-Apéro! Linda Kastrati

SRF 1 -Gemüse-Expertin Esther Kern verwendet beim Kochen wenn immer möglich das ganze Gemüse von der Wurzel bis zu den Blättern. Deshalb landen bei ihr auch die Blätter vom Kohlrabi, einem der ersten Frühlingsgemüse aus heimischer Produktion, ganz selbstverständlich nicht im Kompost, sondern im Teig für einen herzhaften Apéro-Cake. Und weil wir uns noch etwas Gedulden müssen, bis das Kohlrabi auch hierzulande Saison hat, lässt sich der feine Kuchen auch statt mit Kohlrabi-, mit Löwenzahn-Blättern backen. Ihrem ersten Frühlings-Apéro steht also nichts im Wege!

Zum Rezept: Herzhafter Cake mit Blättern vom Kohlrabi Herzhafter Cake mit Blättern vom Kohlrabi

Lammfilet mit Bärlauch-Risotto

Legende: Frühlings-Risotto mit Bärlauch Mark Frederick Chapman

Bärlauch zum zweiten. Nicht nur unser Gastro-Experte Andrin Willi hat's dieses Mal mit dem Bärlauch (siehe oben im Artikel). Auch für SRF-1 Hobbykoch Mark Frederick Chapman gehört zum Frühling zwingend der Bärlauch. «Wenn mir auf einem meiner Waldspaziergänge der Bärlauch in die Nase sticht, gibt es für mich kein Halten mehr», sagt Mark Frederick Chapman, «dann ist der Frühling da und Zeit für meinen Bärlauch-Risotto». Diesen kombiniert unser Hobbykoch mit zarten Lammfilets. Ja, nicht wahr, so schmeckt der Frühling?!