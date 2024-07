Planet Erde III – Live in Concert im Hallenstadion

Gewinnen Sie mit etwas Glück hier 4x2 Sitzplätze für «PLANET ERDE III – LIVE IN CONCERT». Die Konzertreihe kommt am 21. September 2024 ins Hallenstadion in Zürich.

Die Szenen der Dokumentation auf gigantischer LED-Wand – live begleitet vom The City Of Prague Philharmonic Orchestra. Mit der Musik von Oscar-Preisträgern und Preisträgerinnen Hans Zimmer, Jacob Shea und Sara Barone.

Hans Zimmer kommentierte: «Es ist stets eine Ehre für mich, die Musik für die Naturkunde-Serien der BBC zu komponieren, denn es gibt keine epischeren Geschichten als die, die sich jeden Tag in dem Ökosystem unseres Planeten abspielen.

Das Formular ausfüllen und mit etwas Glück am 21. September im Hallenstadion live dabei sein.