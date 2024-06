Am Sonntag, 30. Juni 2024, lädt Sie Gastgeberin Olivia Röllin in die Livestage von Radio SRF ein. Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie bei der Sendung «Persönlich» live im Publikum dabei sein möchten.

Live am 30. Juni in Zürich

Melden Sie sich an, wenn Sie bei der nächsten Sendung gerne dabei sein möchten. Die Anzahl Gäste in der Livestage ist beschränkt. Eine definitive Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie spätestens am Donnerstag vor der Sendung per Mail.

Datum: Sonntag, 30. Juni 2024

Gäste:

Barbara Betschart, Geigerin und Geschäftsführerin des Roothuus Gunten, Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik

Noah Bachofen, Koch und Kochinfluencer

Ort: Livestage der Radio Hall auf dem Campus Leutschenbach, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich

Eintreffen: 9.00 Uhr

Beginn der Sendung: 10 Uhr

Der Eintritt ist kostenlos.

Moderation: Olivia Röllin