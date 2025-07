Der beliebte Wunschfilm geht in die dritte Runde und zwar dreimal im Sommer auf SRF 1. Für Überraschung sorgt Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer. Er verkündet den Gewinnerfilm kurz vor der Ausstrahlung. «Mein Musikfilm» wurdeauf SRF 1 am Samstag, 12. Juli um 20.10 Uhr ausgestrahlt.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach bereits zwei erfolgreichen Neuauflagen des Wunschfilms letzten Sommer und an Weihnachten 2024 bringt SRF den Wunschfilm zurück in die sommerlichen Stuben. Das Publikum darf bei «Mein Wunschfilm» nun wieder fleissig für seinen Lieblingsfilm abstimmen. Radio-SRF-1-Moderator Adrian Küpfer führt im Radio und im Fernsehen durch die Auswahl und lüftet am Bildschirm erst kurz vor der Ausstrahlung das Geheimnis. Es müssen weder Brieftauben verschickt noch Telefonanrufe getätigt werden. Die Abstimmung erfolgt bequem Online.

Sommerzeit ist auch Musikfestival-Zeit. Passend dazu standen diese drei betörenden Musikfilme zur Auswahl. «Elvis» – Die Geschichte des King of Rock’n’Roll mit Austin Butler als Elvis und Tom Hanks als seinem Manager, der nicht nur Elvis’ Karriere, sondern auch sein Leben prägte; «Evita» – Bildstarkes Kino-Epos mit Pop-Ikone Madonna als Eva Perón, deren kometenhafter Aufstieg und Einsatz für die Armen die Geschichte von Argentinien grundlegen verändert hat. «Tina» – Mitreissender Dokumentarfilm über Tina Turners Leben, ihren Erfolg und ihr Leid an der Seite ihres damaligen Ehemanns Ike Turner und den Triumph des Neuanfangs als Solokünstlerin.

Hier die Abstimmungsresultate der Kategorie «Mein Musikfilm»:

Der Gewinner ist «Elvis» mit 39%

Auf dem zweiten Platz liegt: «Evita» mit 33%

Glücklicher Dritter wurde «Tina» mit 27%

Hier geht es zum letzten Voting, das noch offen ist:

«Mein Familienfilm»