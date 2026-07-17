Was haben die Dörfer Schwellbrunn (AR), Mumpf (AG) und Giffers (FR) mit dem Campingplatz Sempach gemein? Sie alle zählen rund 1500 Einwohner. Letzterer allerdings ist nur ein Dorf auf Zeit. Jetzt, in der Hochsaison.

«Hier ist man per Du», sagt Rolf Kälin, der Leiter des Campingplatzes. Wie jeden Morgen hat er auch heute seinen ersten Kaffee am See getrunken und beim Vorbeigehen die Gäste gegrüsst.

Legende: Christina Lang im Gespräch mit dem Leiter des Campingplatzes, Rolf Kälin. SRF

Es ist ein Sehen und Gesehenwerden. «In unserem Strässchen kennen wir alle. Da gibt es Kindergärtner, da gibt es einen Pfarrer – die ganze Bandbreite.» Wie im Dorf eben. Erzählen tut dies Urs Niggli. Für ihn und seine Frau Denise ist der Campingplatz seit zehn Jahren ein zweites Daheim.

Ihr erstes, das liegt nur 30 Minuten entfernt. «Aber wenn es mal schlecht Wetter ist, sind wir rasch zu Hause. Wir sind aber auch rasch wieder hier», sagt Denise. «Es ist so schön hier. Der Sonnenuntergang, der Hit!»

Legende: Seit seiner Pension leben Urs und Denise Niggli jedes Sommerhalbjahr auf dem Campingplatz. SRF

Mit ihrem Wohnwagen gehören sie gewissermassen zum Inventar. Sie gönnen sich einen gewissen Komfort: Holzboden, Gefriertruhe und ein richtiges Bett. «Am Boden schlafen im Zelt? Nein, das ist nichts mehr für uns.» Wie lange wollen sie noch auf dem Campingplatz bleiben? «Wenn es die Gesundheit zulässt, bis wir 100 Jahre alt sind.» Urs lacht. Die Nigglis, sie haben ihren Platz gefunden.

Rekorde und Herausforderungen der Campingbranche Box aufklappen Box zuklappen Legende: Marcel Zysset an einer Medienkonferenz im März 2026, in der über die Schliessung von Campings im Wallis ging. Keystone / Cyril Zingaro Marcel Zysset (59) ist der Präsident des Verbands Schweizerischer Campings. Er leitet den Campingplatz Aregg in Brienz BE in dritter Generation und war bei Radio SRF 1 Morgengast. Im Jahr 2025 verzeichnete das Bundesamt für Statistik einen Rekordwert von über 5,2 Millionen Logiernächten auf Campingplätzen. Wie steht es um die Schweizer Campingplätze? Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Zwar mag der Verkauf neuer Fahrzeuge stagnieren, aber der Campingboom ist bislang nicht vorbei. Wir sind mit unseren Flächen aber unter Druck. Immer wieder werden Campingplätze wegen der Raumplanung oder Gefahrenzonen oder, wenn sie sich in Stadtnähe befinden, wegen Flächendruck geschlossen. Warum bleibt die Nachfrage so hoch? Es ist der Duft nach Freiheit, nach dem Unbekümmerten. Viele suchen das, weil wir immer mehr Druck haben. Da möchte man einfach mal raus und frei sein. Was sind die Herausforderungen für die Betreiber? Alle Kundenwünsche und Bedürfnisse unter einen Hut zu bringen. Die meisten Gäste sind zwar immer noch aus Europa, aber wir haben heute auch welche aus der ganzen Welt. Touristen fliegen aus China nach Mailand und mieten sich dort ein Wohnmobil. Die haben teils keine Ahnung von nichts. Da muss man helfen und erklären, wie man sich auf einem Platz verhält. Und das Wetter bereitet auch Sorgen? Camping findet draussen statt. Das war immer so. Aber die Gewitter und Stürme erleichtern es nicht. Als Campingplatzbetreiber müssen wir die Bäume zurückschneiden, Frühwarnsysteme etablieren und die Gäste auf Gefahren hinweisen.

Für andere sind es Ferien auf Probe. Susanne Anliker und Walter Schlegel sind mit ihren Enkelinnen hier. Für die fünfjährige Zoé ist es eine Premiere. Zur Sicherheit hätten sie einen Zeltplatz in der Nähe gewählt. Es scheint aber, trotz Gewitter anfangs Woche, alles zu klappen. «Am tollsten finde ich es, Freundinnen zu finden», sagt Zoés grössere Schwester Emilie.

Sie übernachten mit den Grosseltern im VW-Bus und in einem Igluzelt. Was für ein Typ Mensch muss man hierfür sein? «Man sollte gerne draussen sein, nicht zu grosse Ansprüche haben und auch mal improvisieren können», so Susanne. Doch das mit den Ansprüchen, es ist so ein Ding.

Legende: Susanne Anliker und Walter Schlegel mit ihren Grosskindern und einer Freundin vor ihrem Büssli. SRF

Immer mehr Gäste reisen ohne eigenen Camper oder Zelt an. «Der Trend geht in Richtung Glamping», sagt Rolf Kälin. Sie hätten immer mehr Mietunterkünfte. Hier wolle man auch weiter investieren. Eine zweite Entwicklung: Die Parzellen der Touristenplätze werden grösser. «Die Leute wollen mehr Privatsphäre.»

Alle Gäste des Campingplatzes erhalten bei der Ankunft eine Broschüre mit Verhaltensregeln. Für die Herrchen und Frauchen der schätzungsweise 150 Hunde gibt es einen «Hunde-Knigge». Bei so vielen Menschen auf engem Raum brauche es das.

Es ist auch schon zu Platzverweisen gekommen.

Rolf Kälin schaut, dass die Spielregeln eingehalten werden. «Wie im Fussball. Ich bin quasi der Schiedsrichter auf dem Platz.» Einer, der auch mal die Karte zückt? «Es ist auch schon zu Platzverweisen gekommen. Wenn Leute mehrfach die Nachtruhe nicht einhalten, muss man leider durchgreifen. Das passiert aber kaum.» Diese Saison gab es erst eine rote Karte.

Legende: Miteinander und Nebeneinander. Damit sich alle Wohlfühlen, braucht es ein paar Regeln, auch für Gäste mit Vierbeinern. SRF

Meist sei es aber friedlich und ruhig. Ausser vielleicht im Animationsbereich. Hüpfburg, Märlizelt, Minidisco, Bogenschiessen, Fussball oder gar Motocross-Rennen. Das Angebot des Campingplatzes geht weit über das Übernachten hinaus. Urs Kälin ist auch Freizeitmanager. «Drei Mitarbeiter sind nur für die Animation angestellt. Jedes Jahr bauen wir das Angebot für Kinder aus.»

Aber braucht es das wirklich? «Es bringt uns viele Familien und die Kinder möchten immer zurückkommen», so Kälin. Vielleicht auch die kleine Zoé. Doch auf die Frage, was ihr denn am besten gefalle hier, sagt sie: «Es hat hier so viel Himmel.»