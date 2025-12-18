Inhalt
Nationaler Solidaritätstag
-
Ab 19.00 Uhr in der Spendenzentrale am Hörer: Philipp Fankhauser!
Autor:
Am Ticker sind Max Fischer und Angela Wagner
- «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
- Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Von 7 bis 23 Uhr können Sie unter 0800 87 07 07 anrufen und oder online direkt spenden.
- SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.
Themen in diesem Liveticker
-
Fehdi Benbella erlebte als Kind häusliche Gewalt
-
Wie kann man spenden?
-
«Das ist ein ganz wichtiger Tag»
-
Der weg zur zweiten Millionen ist geebnet: 1'849'150 CHF
-
«Auch kleine Spenden sind wichtig»
-
Befinden Sie sich gerade in Bern?
-
Geschützter Wohnraum für Kinder in Krisensituationen
-
«200 Franken für die Menschlichkeit»
-
Empowerment der Eltern stärken
-
«Da kamen Kinder mit Schuss-, Stich- oder Schnittverletzungen»
Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr