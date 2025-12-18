Fehdi Benbella erlebte als Kind häusliche Gewalt

Wie kann man spenden?

«Das ist ein ganz wichtiger Tag»

Der weg zur zweiten Millionen ist geebnet: 1'849'150 CHF

«Auch kleine Spenden sind wichtig»

Befinden Sie sich gerade in Bern?

Geschützter Wohnraum für Kinder in Krisensituationen

«200 Franken für die Menschlichkeit»

Empowerment der Eltern stärken