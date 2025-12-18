 Zum Inhalt springen

Nationaler Solidaritätstag Geflüchtet im Libanon: Kinder müssen arbeiten

Autor: 

  • «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
  • Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Von 7 bis 23 Uhr können Sie unter 0800 87 07 07 anrufen und spenden.
  • SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.

Themen in diesem Liveticker

  • Spendenstand kurz vor 11.00 Uhr: 1'180'361 CHF
  • Syrische Geflüchtete im Libanon: Wenn Kinder arbeiten müssen
  • Dani Fohrler gibt Einblick in die Sammelzentrale
  • «Eine Frau hat am Telefon geweint»
  • Die Million ist geknackt! 1'069'206 CHF an Spenden bis jetzt
  • Schauspielerin Annalena Miano am Spendetelefon
  • Die Kinder im Libanon leiden: Treffpunkt um 10.00 Uhr auf SRF 1
  • Rückzugsort für gewaltbetroffene Mädchen
  • 50/50: Jeweils die Hälfte des Geldes für Schweiz und Ausland
  • Spenden und Musik wünschen

Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr

