Nationaler Solidaritätstag
Geflüchtet im Libanon: Kinder müssen arbeiten
Am Ticker sind Max Fischer und Angela Wagner
- «Zusammen für Kinder in Krisen» – so lautet das Motto des Solidaritätstages.
- Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Von 7 bis 23 Uhr können Sie unter 0800 87 07 07 anrufen und spenden.
- SRF 1 berichtet aus der Sammelzentrale und zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, was die Hilfe bewirken kann.
Spendenstand kurz vor 11.00 Uhr: 1'180'361 CHF
Syrische Geflüchtete im Libanon: Wenn Kinder arbeiten müssen
Dani Fohrler gibt Einblick in die Sammelzentrale
«Eine Frau hat am Telefon geweint»
Die Million ist geknackt! 1'069'206 CHF an Spenden bis jetzt
Schauspielerin Annalena Miano am Spendetelefon
Die Kinder im Libanon leiden: Treffpunkt um 10.00 Uhr auf SRF 1
Rückzugsort für gewaltbetroffene Mädchen
50/50: Jeweils die Hälfte des Geldes für Schweiz und Ausland
Spenden und Musik wünschen
Radio SRF 1, «Morgengast», 18.12.2025, 7:15 Uhr