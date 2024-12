Nationaler Solidaritätstag - Spenden Sie jetzt gegen Gewalt an Kindern

«Zusammen gegen Gewalt an Kindern» So lautete das Motto des Solidaritätstages. Die SRG sammelt zusammen mit der Glückskette Spenden für gewaltbetroffene Kinder in der Schweiz und weltweit. Die Telefonzentrale ist bis um 23 Uhr geöffnet. Tel. 0800 87 07 07