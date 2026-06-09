- Am 9. Juni findet bei SRF der «Tag der Schweizer Literatur» statt: Alles dreht sich rund um Schweizer Sagen und Mythen.
- Der Schriftsteller Wilfried Meichtry entwickelt live eine neue Sage – mit Beteiligung des Publikums.
- Die Sage beginnt so: Helvetia wacht auf, um der Schweiz zu helfen. Warum das so ist, weiss sie aber nicht. Im Laufe der Erzählung versucht sie, dem Problem auf die Schliche zu kommen.
- Zwischen 21 und 22 Uhr liest Wilfried Meichtry die neue Sage live bei Radio SRF 1 vor.
Wilfried Meichtry
Schriftsteller, Historiker und Drehbuchautor
Der Walliser studierte Germanistik und Geschichte und arbeitete einige Jahre als Gymnasiallehrer. Seit 2005 ist Meichtry als freischaffender Historiker, Schriftsteller und Drehbuchautor tätig. Bekannt geworden ist er mit seinen Büchern «Du und ich – ewig eins. Die Geschichte der Geschwister von Werra» und der Paarbiografie «Verliebte Feinde. Iris und Peter von Roten», die beide für das Kino verfilmt wurden.
(Bild: Keystone/Peter Schneider)
Themen in diesem Liveticker
- Helvetias Begleiter? Ein pensionierter Geschichtslehrer!
- Ein paar Sagen aufs Ohr zum Überbrücken
- Meichtry gibt Einblick in den Schreibprozess
- Letzter Aufruf: Wo mischte Helvetia schon früher mit?
- Die Figuren der Sage stehen – Meichtry legt los
- Aufgepasst: Meichtry enthüllt die Anfangsszene der Sage
- Die vielen Gesichter der Helvetia
- Ein offenes Ohr: Mit wem soll Helvetia sprechen?
- Helvetia braucht Begleitung
- Der Beginn der Sage steht!
Zum «Tag der Schweizer Literatur» bei SRF im Radio, TV und online
SRF ruft am Dienstag, 9. Juni 2026, zum zweiten Mal den «Tag der Schweizer Literatur» aus. Im Zentrum stehen Schweizer Sagen und Mythen. Dabei kann das Publikum nicht nur zuhören und lesen, sondern sich aktiv beim Schreiben einer Sage live auf Radio SRF 1 einbringen.
Radio SRF 1:
- 7–20 Uhr: «Eine Sage entsteht» mit Autor Wilfried Meichtry (unter Mitwirkung des Publikums in verteilten, kurzen Liveschaltungen)
- 7:10 Uhr: «Morgengast» mit Autor Wilfried Meichtry
- 10–11 Uhr: «Treffpunkt» zum Thema «Gesellschaftliche Wirkung von Sagen heute» mit Literaturredaktor Simon Leuthold
- 20–20:30 Uhr: «Literaturclub Buchtipps» mit Beispielen von Romanen aus der Schweiz, in denen sagenhafte Stoffe literarisiert werden
Radio SRF 2 Kultur:
- 9 Uhr: «Kulturplatz Talk» mit Literaturprofessor Rico Valär
- 10 Uhr: «Sagen unserer Zeit» – verfasst von Studierenden des Schweizerischen Literaturinstituts, besprochen von Kulturwissenschaftlerin Barbara Piatti und Literaturredaktor Markus Gasser
- 16–20 Uhr: «Moderne Sagen – Urban Legends – Creepypastas». Vom Weiterleben der Sagenmotive im digitalen Zeitalter
TV:
- Montag, 8. Juni 2026: «Tagesschau»/«10vor»-Beitrag «Tylangir – Walliser Sagen in Heavy-Metal-Songs»
Online
- «Die behaarte Hand, die in den glatten Alltag eingreift» – wie alte Sagenmotive in der Literatur, als urbane Legenden und in Netzgeschichten weiterleben
- Collection mit verschiedenen Sagen bei SRF Hörspiel (Aktuell – Hörspiel – SRF)
Weitere Informationen zum gesamten Programm sind hier abrufbar.