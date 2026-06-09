Der Walliser studierte Germanistik und Geschichte und arbeitete einige Jahre als Gymnasiallehrer. Seit 2005 ist Meichtry als freischaffender Historiker, Schriftsteller und Drehbuchautor tätig. Bekannt geworden ist er mit seinen Büchern «Du und ich – ewig eins. Die Geschichte der Geschwister von Werra» und der Paarbiografie «Verliebte Feinde. Iris und Peter von Roten», die beide für das Kino verfilmt wurden.

(Bild: Keystone/Peter Schneider)